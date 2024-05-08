Servetiyle anılmak istemeyen ünlü iş insanı Branson'a göre başarının sırrı

Richard Branson parasıyla tanımlanmak istemiyor. CNBC Make It'e verdiği demeçte, özellikle Virgin Group'un kurucu ortağı olarak değil de "milyarder Richard Branson" olarak tanıtılmasını "oldukça aşağılayıcı" buluyor. Branson, "Kimse net servetini nihai başarı ölçütü olarak görmemeli. Para kazanmanın bir insanın hayatının tek odak noktası olması çok üzücü" diyor.

Branson, "Belki Amerika'da 'milyarder' olmak bir başarı göstergesidir ama bu beni rahatsız ediyor. Bence itibarınız yarattığınız şeydir." diye ekliyor.

Branson, "İtibarınız, sizinle birlikte çalışan ekibinizin yarattıkları şeyden gurur duyup duymadıklarıdır. Yıl sonunda faturaları ödemek önemlidir, ancak bugün dünyanın her yerinde girişimcilerin yaptığı şey ve başarılı olmalarının tek nedeni diğer insanların hayatlarında bir fark yaratıyor olmalarıdır. Ve gerçekten önemli olan tek şey de bu." diye söylüyor.

Girişimleri başlatan 2 soru

Branson, ne zaman yeni bir girişim başlatsa kendisine iki soru sorduğunu söylüyor:

Eğer bunu yaratırsam, diğer herkesin yaptığından daha iyi olabilir mi? Dünyada gerçek bir fark yaratabilir mi?

Branson paranın hiçbir zaman kendisini motive eden başlıca güç olmadığı konusunda kararlı.

Branson'dan başarı tavsiyesi

Branson'ın başarı için şu tavsiyede bulunuyor: İlginç ve heyecan verici bulduğunuz fırsatları değerlendirin.

Bunun daha fazla mutluluk için bir reçete olduğunu ve başarılı olma olasılığınızın, yalnızca kâr-zarar çizgisini düşündüğünüzde olduğundan daha yüksek olduğunu söylüyor.

Branson, "Sadece bir hayatımız var. İş yerinde çok fazla zaman harcıyoruz ve bunu sadece maaş için yaparsak üzücü olur." diyor.