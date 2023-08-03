ARA
Bist 100
7471,83
0,96%
Bist 100
Dolar/TL
26,9968
0,1123%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7254
0,6319%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0998
-0,1054%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1681,69
-0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 100 bin dolarlık yatırım nasıl yapılır? Ünlü milyarderden portföy önerisi

100 bin dolarlık yatırım nasıl yapılır? Ünlü milyarderden portföy önerisi

Milyarder iş insanı Mike Novogratz 100 bin dolara ideal bir yatırım portföyünün nasıl olması gerektiğini anlattı. Genç ve riske toleranslı yatırımcılara Alibaba hissesi, gümüş, ethereum ve bitcoin satın almaları tavsiyesinde bulunan Novogratz, riskten kaçınan yatırımcılar için esas olarak tahvillere odaklanmalarını söyledi.

03 Ağustos 2023 | 12:40
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2023 | 12:43
0
100 bin dolarlık yatırım nasıl yapılır? Ünlü milyarderden portföy önerisi

Ünlü milyarder Mike Novogratz, daha fazla risk almaya istekli olan ve olmayan yatırımcılar için şu anda 100 bin dolara nasıl yatırım yapılacağına dair görüşünü sundu.

Galaxy Digital CEO'su Bloomberg TV'de yaptığı röportajda "Genç ve risk toleransı yüksek biri olsaydım Alibaba hissesi alırdım. Gümüş, altın, bitcoin ve ethereum satın alırdım. Portföyüm bu olurdu." dedi. 

Riskten kaçınanlar için Novogratz, bu stratejiyi yatırımlarının yaklaşık %30'u için kullanmalarını, geri kalanının tahvillere ve belki de bir endeks fonuna gitmesini önerdi.

Business Insider'de yer alan habere göre milyarder iş insanının tercih ettiği varlıklar bugüne kadar Alibaba %12, altın %7,7, gümüş %3,5, Ethereum%52,5 ve bitcoin %74,4 artış gösterdi.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1681,69 -0,16%
  • ALTIN ONS 1937,5 -0,28%
  • BIST 100 7471,83 0,96%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9968 0,1123%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7254 0,6319%
  • EURO/USD 1,0998 -0,1054%
  • INGILIZ STERLINI 1,27755 0,11559%
  • JAPON YENI 141,965 0,148%
  • KANADA DOLARI 1,33711 -0,06876%
  • RUS RUBLESI 96,405 0,5528%
Günün En Çok Okunanları
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Lideri: Listede hangi isimler var?
GERİ
İLERİ
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL