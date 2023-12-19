Wall Street'in tanınmış seslerinden biri yatırımcıları piyasalarda acele etmemeleri konusunda uyarıyor.

Dünyanın en büyük özel sermaye şirketlerinden Carlyle Group'un kurucu ortağı ve eş başkanı David Rubenstein, Fox Business'a yaptığı açıklamada "Yatırımcıların yaptığı en büyük hata, piyasalar yükselirken girmek ve piyasalar düşerken de çıkmak için acele etmeleridir" dedi.

Rubenstein, "Piyasalar bu kadar yükselirken, insanlar şu anda tercih edilmeyen ya da muhtemelen çok yükseldiği ve muhtemelen tekrar biraz düşeceği şeyleri aramalı" tavsiyesinde bulundu.

Rubenstein, "Bence fiyatlar şu anda oldukça yüksek. Belki %5 kadar daha yükselecekler ama şu anda bulunduğumuz noktadan %50 yukarı çıkmayacaklar." dedi.