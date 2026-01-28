Uzaktan çalışmada mesai suistimali: Evden çalışırken kim ne yapıyor?

Bazı çalışanlar çalışma saatlerini eskiye göre nispeten daha esnek şekilde kullanıp kişisel işlerine de zaman ayırıyor. Bu esnekliğin nerede başlayıp nerede bittiği, hangi noktada suistimal sayıldığı ise farklı şekillerde değerlendirilebiliyor.
Yapılan kapsamlı bir anket çalışması, çalışma süresinin her ülkede aynı şekilde algılanmadığı, beklentilerin ise ülkelere ve kuşaklara göre belirgin biçimde değiştiğini ortaya koydu.
Focus.de'de yer alan habere göre, anket çalışmasına, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya ve İsviçre'den 5 binden fazla çalışan katıldı. YouGov tarafından gerçekleştirilen çalışma, ofiste ile evden çalışma sırasında mesai saatleri içinde yapılan özel faaliyetleri kapsadı.
Evden çalışmada mesai içinde yapılan suistimaller ülkeden ülkeye büyük farklılık gösterdi.
1 Fransa en dikkat çeken ülke oldu
Fransa, anket çalışmasında en dikkat çeken ülkelerden biri oldu. Ankete katılan her iki çalışandan biri evden çalışma mesainde günde bir saatten fazla zamanı özel işlerine ayırdığını söyledi.
Çalışma kapsamında benzer düzeyde yüksek bir orana başka hiçbir ülkede rastlanmadı.
2 İtalya’da da benzer bir tablo var
İtalya’da da Fransa’ya benzer bir tablo dikkat çekti. Uzaktan çalışırken gün boyunca kesintisiz çalıştığını belirtenlerin oranı her iki ülkede de yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kaldı.
3 Almanya’da durum tam tersi
Almanya’da ise tam tersi bir durum gözlendi. Çalışanların yaklaşık üçte biri evden çalışırken kesintisiz şekilde yalnızca işine odaklandığını belirtti.
Ancak, uzaktan çalışırken, özel işlerine de zaman ayırdığını söyleyenlerin oranı da az değil. Evden çalışan yaklaşık her üç kişiden biri günde 30 dakikayı özel işlerine ayırıyor.
4 İsviçre mesai disipliniyle öne çıktı
İsviçre bu alanda dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 80’inden fazlası ofiste çalışırken özel işlere en fazla 30 dakika ayırdığını belirtirken, evden çalışmada da katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i bu sürenin altında kaldı.
İsviçre bu oranla, iş sırasında dikkat dağınıklığının en düşük olduğu ülke oldu.
5 Genç nesil iş ve özel hayatı daha çok karıştırıyor
Söz konusu durum, yaş grubuna göre de belirgin şekilde farklılık gösteriyor. Buna göre, 30 yaş altındakiler, esneklikten en fazla yararlanan grup oldu. Bu yaş grubundaki her 10 kişisinden 4’ü, evden çalışırken günde bir saatten fazla zamanı iş dışı faaliyetlere ayırdığını belirtti.
Tüm yaş gruplarında ise ofiste geçirilen sürede, evden çalışmaya kıyasla özel işlere daha az zaman ayrılıyor.
6 Cinsiyete göre farklılıklar var mı?
Çalışma, cinsiyetler arasında belirgin bir fark olmadığını da ortaya koyuyor. Erkekler ve kadınlar, çalışma sürelerini benzer oranlarda özel amaçları için kullanıyor.
7 Çalışanlar mesai saatleri içinde gerçekten ne yapıyor?
Çalışanların mesai saatlerinde özel işlere ayırdığı faaliyetler farklılık gösteriyor.
Fransa’da çalışanların yüzde 45’i, mesai sırasında sosyal ağlarda vakit geçiriyor. Almanya’da sosyal medya ve özel mesajlaşma, yaklaşık yüzde 38 ile öne çıkıyor.
İsviçre’de katılımcıların yüzde 47’si bu zamanı haber okumak için kullanıyor. İtalya ve Avusturya’da özel telefon görüşmeleri öne çıkıyor.
Avusturya ve Almanya'da çalışanların yaklaşık yüzde 27'si mesai sırasında yemek yemek veya yemek pişirmekle uğraşıyor.
8 Çalışanlar suçluluk duygusu hissediyor mu?
Birçok çalışan mesai saatlerinde özel işlerini hallettiklerinde suçluluk duygusu hissetmediğini belirtiyor. Suçluluk duygusunun en sık hissedildiği ülke Avusturya. Katılımcıların yaklaşık üçte biri, zaman zaman kendini rahatsız hissettiğini belirtiyor.
Almanya, İsviçre ve Fransa'da ise bu durum yaklaşık her dört kişiden birini etkiliyor.
İtalya’da ise durum tam tersi. Ankete katılanların üçte ikisi, mesai saatleri içindeki özel faaliyetleri nedeniyle hiç vicdan azabı çekmediklerini ifade ediyor.