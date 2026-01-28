Uzaktan çalışmada mesai suistimali: Evden çalışırken kim ne yapıyor?

Bazı çalışanlar çalışma saatlerini eskiye göre nispeten daha esnek şekilde kullanıp kişisel işlerine de zaman ayırıyor. Bu esnekliğin nerede başlayıp nerede bittiği, hangi noktada suistimal sayıldığı ise farklı şekillerde değerlendirilebiliyor.

Yapılan kapsamlı bir anket çalışması, çalışma süresinin her ülkede aynı şekilde algılanmadığı, beklentilerin ise ülkelere ve kuşaklara göre belirgin biçimde değiştiğini ortaya koydu.

Focus.de'de yer alan habere göre, anket çalışmasına, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya ve İsviçre'den 5 binden fazla çalışan katıldı. YouGov tarafından gerçekleştirilen çalışma, ofiste ile evden çalışma sırasında mesai saatleri içinde yapılan özel faaliyetleri kapsadı.

Evden çalışmada mesai içinde yapılan suistimaller ülkeden ülkeye büyük farklılık gösterdi.

