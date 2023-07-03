The Business Times'ın Vietnam kamu yayın kuruluşu Tuoi Tre'ye dayandırdığı haberine göre, Sinema Dairesi Başkanı Vi Kien Thanh, Amerikan yapımı "Barbie" filmine lisans vermeyeceklerini duyurdu.

Vi, 21 Temmuz'da gösterime girmesi planlanan filmin, iki ülke arasında ihtilafa yol açan ve Çin'in Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde hak iddia etmesi anlamına gelen "dokuz kesik çizgili" haritasını içerdiği gerekçesiyle yasaklandığını belirtti.

"Barbie" filminin yapımcı şirketi Warner Bros ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

"Dokuz kesik çizgili" harita tartışması

Çin, 1947'de yayımladığı "dokuz kesik çizgili" haritayla Güney Çin Denizi'nin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin, 1974'te Vietnam ile yaptığı Parcel Adaları Savaşı'nın ardından denetimini ele geçirdiği ve "Şişa Adaları" olarak adlandırdığı bölgenin yakınına 2 Mayıs 2014'te dev bir petrol platformu kurma çalışmalarına başlamıştı.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede iki ülke gemileri arasında "tazyikli su savaşı" çıkmıştı. Vietnam'da Çin'in planlarına tepki gösteren gruplar, Çinli işçileri hedef alarak çelik fabrikasına saldırmış, olaylarda iki Çinli işçi hayatını kaybetmiş, 140 kişi yaralanmıştı. Çin, gerilime sebep olan ihtilaflı bölgedeki sondaj faaliyetlerini 2014 temmuz ayı ortalarında tamamlamıştı.

Lahey'deki BM Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.