Warren Buffet sonrası ilk sınav: İşte Berkshire’ın ilk çeyrek karnesi

Berkshire Hathaway bu yılın ilk çeyreğinde 11,35 milyar dolar işletme karı elde ederken, nakit rezervlerini 397 milyar doların üzerine çıkararak tarihi bir rekor kırdı.



CNN'de yer alan habere göre; Berkshire'ın faaliyet karları geçen yıla oranla %18 artış gösterse de, piyasa beklentisi olan 11,56 milyar doların biraz gerisinde kaldı. Buna karşın, net gelir tarafında büyük bir sıçrama yaşandı; hissedarlara ait net gelir, geçen yılki 4,6 milyar dolar seviyesinden 10,1 milyar dolara yükselerek iki katından fazla artış gösterdi.

Sigorta ve İştiraklerde Karmaşık Tablo



Şirketin sigorta birimi genel olarak başarılı bir performans sergileyerek gelirlerini %28 artırıp 1,7 milyar dolara taşıdı. Ancak grubun amiral gemisi sayılabilecek sigorta şirketi Geico, bu dönemde gelirlerinde %34'lük bir düşüş yaşayarak dikkat çekti.

Bayrak Değişimi



95 yaşındaki Warren Buffett, halen başkanlık görevini sürdürürken, halefi Abel için tam destek verdi. Buffett geçen Cumartesi Omaha’da düzenlenen geleneksel yıllık hissedarlar toplantısına katıldı ve yaptığı açıklamada:

"Greg benim yaptığım her şeyi ve daha fazlasını, üstelik daha iyisini yapıyor. Bu karar yüzde 100 doğru olduğumuzu gösteriyor" diyerek yeni CEO’ya olan güvenini tazeledi.

Yatırım Portföyü ve Apple Vurgusu



Toplantıda Berkshire’ın en büyük yatırımı olan Apple da gündemdeydi. iPhone satışlarının %22 artması ve hisselerin yıllık bazda %36 değer kazanmasıyla Apple, holdingin en güçlü kalesi olmaya devam ediyor. Buffett, bu tür yatırımların "çaba harcamadan getiri sağlamasını" tercih ettikleri en ideal çalışma modeli olarak tanımladı.

Greg Abel ise CNBC'ye verdiği demeçte, yatırımcılara Berkshire’ın temel değerlerine ve tutkusuna sadık kalacaklarının teminatını vererek, şirketin "evrimine" vurgu yaptı.