BIST 100 hisselerinin teknik analizi (02.05.2026)

Endeks Yükselişe Devam Ediyor

Endeks içerisinde bu hafta en yüksek işlem hacmi 86.61 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 63.00 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin yükselişinde Elektrik Malzemeleri sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.75 yükselişle 14,443 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 321 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 160.85 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 63.18 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.73 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 14,305 ve 14,168 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 14,524 ve 14,606 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 41.11 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Dirençte zorlandı

18.36-19.48 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.98 seviyesinin altında kapanışlarda 18.40 seviyesine gerileyebilir. 19.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.40-18.20

Satım aralığı: 19.50-19.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



Alarko Holding



Desteğinin üzerinde tutunmalı

93.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 97.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 95.65 seviyesinin altına kayması halinde ise 93.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 93.00-91.50

Satım aralığı: 97.00-94.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



Aselsan



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 390.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 420.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 437.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 390.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 390.00-352.50

Satım aralığı: 437.50-465.00

Endeks Ağırlığı (%): 11.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.810 puan arttı.



Enka İnşaat



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 108.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 101.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 104.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 101.00-96.50

Satım aralığı: 108.00-109.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.028 puan azaldı.



Ereğli Demir Çelik



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 32.2 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 35.12 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 37.00 seviyesine yönelebilir. 35.12 seviyesinin altında kapanışlarda 31.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 31.50-30.00

Satım aralığı: 37.00-36.75

Endeks Ağırlığı (%): 2.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.091 puan arttı.



Garanti Bankası



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.139.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 125.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 140.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 125.00-116.00

Satım aralığı: 134.00-134.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.086 puan azaldı.



Hektaş



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 3.19 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 3.43 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 3.58 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 3.16 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 3.16-3.06

Satım aralığı: 3.58-3.54

Endeks Ağırlığı (%): 0.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



İş Bankası (C)



Güç kaybediyor

14.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 13.52 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 14.34 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14.20-14.10

Satım aralığı: 14.40-14.20

Endeks Ağırlığı (%): 2.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.131 puan azaldı.



Kardemir (D)



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 35.74 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 38.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 41.74 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 35.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 35.50-32.50

Satım aralığı: 39.75-42.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.026 puan arttı.



Mavi Giyim



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

44.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 40.95 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 43.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 45.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 43.00-43.00

Satım aralığı: 43.50-43.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



Oyak Çimento



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 24.66 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 23.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 23.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23.00-21.90

Satım aralığı: 24.60-24.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



Sasa Polyester



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 2.98 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 3.14 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 3.46 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.84 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 2.84-2.56

Satım aralığı: 3.46-3.48

Endeks Ağırlığı (%): 1.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.111 puan arttı.



TAV Havalimanları



Düşüşte

312 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 278.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 278.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 315.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 260.00-221.00

Satım aralığı: 315.00-282.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.115 puan azaldı.



Turkcell



Dirençte zorlandı

109.4-117.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 112.1 seviyesinin altında kapanışlarda 106.00 seviyesine gerileyebilir. 117.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 117.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 106.00-101.00

Satım aralığı: 112.00-113.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.039 puan azaldı.



T.S.K.B.



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 11.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 12.18 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 10.30-8.95

Satım aralığı: 11.60-11.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



Türk Telekom



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 65.45 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 59.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 62.15 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 59.00-56.50

Satım aralığı: 63.00-62.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



Vakıflar Bankası



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 31.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 33.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 30.00-29.75

Satım aralığı: 33.00-34.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.