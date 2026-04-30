Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (30 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD)
Pay Başına Brüt Temettü: 4,3795620 TL
Pay Başına Net Temettü: 3,7226277 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 128,92 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)