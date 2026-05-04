Bugün temettü ödeyen 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (4 Mayıs)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Alarko Holding A.Ş. (ALARK), Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) ve Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Alarko Holding A.Ş. (ALARK)
Pay Başına Brüt Temettü: 3,1850000 TL
Pay Başına Net Temettü: 2,7359467 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 92,47 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB)
Pay Başına Brüt Temettü: 2,5 TL
Pay Başına Net Temettü: 2,125 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 124,30 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0202531 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0172151 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 8,69 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)