Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var (27-30 Nisan)

Açıklama şöyle:

Küresel büyüme stratejilerimiz kapsamında Şirketimiz, Afrika bölgesinde faaliyet gösteren lider bir telekomünikasyon altyapı sağlayıcısı için 5G Altyapısı, Çekirdek Şebeke ve Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojilerinin kurulumu ve entegrasyonunu kapsayan bir proje siparişi almıştır. Proje, küresel iş ortağımızla yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirilecektir.

Projenin toplam bedeli 950.978 ABD Doları (27.04.2026 tarihli güncel TCMB döviz alış kuruna göre 42.655.262 Türk Lirası) olup, proje kapsamında Şirketimiz, uçtan uca mimari tasarımın yanı sıra sistem entegrasyonu, test, doğrulama ve devreye alma süreçlerini gerçekleştirecektir.

Açık ve ayrıştırılmış mimari prensiplere dayanan Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) yaklaşımı, yazılım tanımlı ve bulut tabanlı altyapılar üzerinde daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir ağ yapılarının kurulmasına olanak sağlamaktadır. Söz konusu proje, Şirketimizin uluslararası pazarlarda yeni nesil şebeke dönüşümünü gerçekleştirme konusundaki mühendislik ve entegrasyon kabiliyetlerini daha da pekiştirmektedir.

Bu iş birliği aynı zamanda Afrika bölgesindeki varlığımızı güçlendirirken, küresel büyüme hedeflerimiz ve teknoloji odaklı dönüşüm vizyonumuz ile de uyumlu şekilde ilerlemektedir.