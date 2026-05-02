Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var (27-30 Nisan)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. (BESTE)
28/05/2024 tarih ve 8572 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Özelleştirme Yüksek Kurulu) ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 21 Mayıs 2025 tarihli 32906 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan onama kararı kapsamında I. ve II. Bölge'de sabit araç, seyyar araç, seyyar traktör ve motosiklet muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri ile Yürürlükteki Mevzuat'ta araç muayene istasyonlarında verilmesi öngörülen veya verilmesine izin verilen sair hizmetlerin verilmesine ilişkin İmtiyaz Yetkisi MOI Ortak Girişim Grubu'na verilmiş olup işbu İmtiyaz Yetkisi 15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla MOI Ortak Girişim Grubu'nun hissedarı bulunduğu TURKA Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi ("TURKA") veya iştirakleri tarafından 20 (yirmi) yıl süre ile kullanılacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.04.2026 tarih ve 2026/21 sayılı toplantı kararı ile, TURKA ile yapılan görüşmeler neticesinde Eskişehir ve Bilecik illerinde araç muayene istasyonlarının Alt İşletici Adaylığı faaliyetlerine başlanmasına yönelik karşılıklı bir ön protokol imzalanması kararı alınmıştır. Bu kapsamda; Araç Muayene İstasyonu Alt İşleticilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından %100 sermaye payına sahip olunacak şekilde 250.000,00 TL sermayeli ESBİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI ANONİM ŞİRKETİ ünvanıyla yeni bir bağlı ortaklık kurulmasına karar verilmiş, ticaret sicile şirket kuruluşu için başvuru yapılmış olup, şirketin kuruluşu 27.04.2025 tarihli 11571 sayılı T. T.S.G ilanıyla tamamlanmıştır. Ön Protokol kapsamındaki görüşme süreçleri devam etmekte olup, Araç Muayene İstasyonlarının kurulumları, ruhsatlandırma, Alt İşletim Ön Protokolü devamında ileri tarihte imzalanacak Alt İşletim Sözleşmesi'ne ilişkin imza tarihi itibarıyla yatırım tutarları, iş programı ve benzeri gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Söz konusu yatırımın, Şirketimizin faaliyet alanlarının genişletilmesine, gelir çeşitliliğine ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlaması beklenmektedir.
2 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Küresel büyüme stratejilerimiz kapsamında Şirketimiz, Afrika bölgesinde faaliyet gösteren lider bir telekomünikasyon altyapı sağlayıcısı için 5G Altyapısı, Çekirdek Şebeke ve Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojilerinin kurulumu ve entegrasyonunu kapsayan bir proje siparişi almıştır. Proje, küresel iş ortağımızla yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirilecektir.
Projenin toplam bedeli 950.978 ABD Doları (27.04.2026 tarihli güncel TCMB döviz alış kuruna göre 42.655.262 Türk Lirası) olup, proje kapsamında Şirketimiz, uçtan uca mimari tasarımın yanı sıra sistem entegrasyonu, test, doğrulama ve devreye alma süreçlerini gerçekleştirecektir.
Açık ve ayrıştırılmış mimari prensiplere dayanan Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) yaklaşımı, yazılım tanımlı ve bulut tabanlı altyapılar üzerinde daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir ağ yapılarının kurulmasına olanak sağlamaktadır. Söz konusu proje, Şirketimizin uluslararası pazarlarda yeni nesil şebeke dönüşümünü gerçekleştirme konusundaki mühendislik ve entegrasyon kabiliyetlerini daha da pekiştirmektedir.
Bu iş birliği aynı zamanda Afrika bölgesindeki varlığımızı güçlendirirken, küresel büyüme hedeflerimiz ve teknoloji odaklı dönüşüm vizyonumuz ile de uyumlu şekilde ilerlemektedir.
3 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Şirketimiz ile Amerika'da yerleşik bir firma ile büyüklükleri 150 MVA ile 286 MVA arasında değişen 9 adet güç transformatörünün tedariğine ilişkin olarak toplam 51.531.000,00 USD (Elli bir milyon beş yüz otuz bir bin Amerikan Doları) (TCMB Döviz Alış Kuru: 45,0202 üzerinden 2.319.922.620 TL) tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu siparişlerin teslimatları 2029 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecektir.
Yapılan sözleşmelerin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %6,57dir.
4 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET)
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 132.077.304,00 TL bedelle 28.04.2026 tarihinde imzalanmıştır.
5 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketimiz bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. ile yurtdışında yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli hücresi satışı kapsamında toplam 2.136.645,00 USD (İkiMilyonYüzOtuzAltıBinAltıYüzKırkBeşAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB döviz alış USD/TL kuru ile toplam 96.301.154,12 TL'ye tekabül etmektedir) tutarında ihracata yönelik üç ayrı sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının üçüncü çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
6 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Şirketimiz Amerika Birleşik Devletlerinde yerleşik bir firma ile altı adet Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinç imalatı ve teslim konusunda KDV Hariç 915.000 Avro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
7 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketimiz ile ORACLE arasında, Oracle PartnerNetwork programı kapsamında "Kamu Sektörü Partner" anlaşması 29.04.2026 tarihinde imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma kapsamında Şirketimiz, Oracle ürün ve hizmetlerinin satışı konusunda kamu sektörü son kullanıcılarına yönelik yetkilendirilmiştir.
Anlaşmanın, Şirketimizin kamu sektörü projelerindeki faaliyetlerine katkı sağlaması ve iş geliştirme süreçlerini desteklemesi öngörülmektedir.
İşbu anlaşma 29.04.2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
8 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
ASELSAN, uluslararası müşterileri ile Hava Savunma, Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Aviyonik ve Haberleşme Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125,1 Milyon ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır.
9 AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (AKHAN)
Şirketimiz, 30.04.2026 tarihinde (bugün), Küresel Yeni Pazarlara yönelim hedefiyle "JAPONYA "ülkesine yapacağı "MAKARNA" ihracatı kapsamında 76.650 ABD Dolar satış gerçekleştirmiştir.
10 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Daha yeşil bir gelecek için yüksek kalite anlayışı ile ileri teknolojiye dayalı değer üretme misyonuna sahip olan Smart Güneş Teknolojileri, lider güneş paneli üreticilerinden birisi olarak en verimli ve güncel çözümlerle aydınlık bir gelecek inşa etmektedir.
Şirketimizin 2023-2027 Strateji Belgesi'nde yer alan planlamalar kapsamında baraj gölleri, akarsu üzerindeki göletler vb üzerine kurulacak yüzer Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projeleri; sürdürülebilir ve temiz enerjinin üretilmesi, suyun buharlaşma oranını düşürerek kuraklık riskinin azaltılması, suyun serinletici etkisiyle güneş paneli verimliliğin artması, kolay taşınabilir olması ve ayrıca yeni enerji nakil hattı yatırımına ihtiyaç duyulmaması gibi yararlarıyla önümüzdeki dönemin önemli enerji üretim kaynaklarından olacaktır.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş., vergiler hariç 32.010.000 Euro tutarındaki "Özel Olarak Üretilecek Suda Dayanıklı Özel Güneş Paneli Teslimi ve Anahtar Teslim Yüzer GES Kurulumu Projesi" için kurumsal bir yatırımcıdan avans ödemesi almıştır.
Proje Türkiye'de yapılacak ilk YEKA Yüzer Güneş Enerji Santrali olup, önümüzdeki dönemde bu projelerin artması öngörülmektedir. Projede şirketimizin Aliağa Tesisleri'nde üretimi yapılan yerli hücre kullanılarak üretilecek yüzer GES için özel yerli güneş panelleri kullanılacaktır.