Savunma sanayinde yatırımcı akını: Piyasa değeri 2 trilyon lirayı geçen ilk şirket oldu

Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, yeni bir rekor daha kırarak piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.

Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti. Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket unvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı. ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış oldu.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından en büyük 10 şirketin piyasa değeri şöyle:

Savunma sanayinde o hisseye yatırımcı akını: Piyasa değeri 2 trilyon lirayı geçen ilk şirket oldu-1

 

