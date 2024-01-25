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Warren Buffett'tan 13 milyar dolarlık yeni yatırım

Warren Buffett'ın şirket, gelir ve personel sayısı bakımından ABD'nin en büyük şirketleri arasında yer alan bir kamyon durağı işletmesinden hisse aldı.

25 Ocak 2024 | 10:46
Son Güncellenme: 25 Ocak 2024 | 15:38
Warren Buffett'tan 13 milyar dolarlık yeni yatırım

Warren Buffett'ın şirketi kısa bir süre önce gelir ve personel sayısı bakımından ABD'nin en büyük şirketlerinden bazılarına rakip olan bir işletmeye ortak oldu. 

Ünlü yatırımcının şirketi geçtiğimiz hafta Pilot Travel Centers'ın son %20'sini satın aldı. Geico, Duracell ve Dairy Queen'i de içeren iştiraklerine kamyon durağı zincirini de eklemek için muhtemelen toplamda 13 milyar doların üzerinde bir harcama yaptı.

Forbes, Pilot'u 2022 yılında yıllık gelir bakımından Cargill, Koch Industries, Publix ve Mars'ın ardından ülkenin en büyük beşinci özel şirketi olarak sıraladı. Şirket, o yılın ilk dokuz ayında elde ettiği 55 milyar dolara dayanarak 2022 yılında tahmini 70 milyar dolar gelir elde etti.

Bu rakam, Pilot'u o yılki gelirine göre S&P 500'ün ilk 100 şirketi arasına, Boeing (67 milyar $) ve IBM'in (61 milyar $) önüne rahatça yerleştiriyor. Pilot'un geliri 2022 yılında Nike (47 milyar dolar), Coca-Cola (43 milyar dolar), Starbucks (32 milyar dolar), Netflix (32 milyar dolar) ve McDonald's (23 milyar dolar) gibi kurumsal devlerin gelirini muhtemelen gölgede bıraktı.

Pilot ayrıca 26.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor.


 

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