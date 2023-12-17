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Yapay zeka devinin milyarder kurucusu bilinmeyen bir hastalıktan yaşamını yitirdi

Hong Kong borsasında işlem gören Çinli yapay zeka devi SenseTime'ın milyarder kurucusu Xiao'ou Cuma günü geç saatlerde bilinmeyen bir sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybetti. Tang 55 yaşındaydı... Tang'in ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

17 Aralık 2023 | 22:13
Son Güncellenme: 17 Aralık 2023 | 23:41
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Yapay zeka devinin milyarder kurucusu bilinmeyen bir hastalıktan yaşamını yitirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre Çin'in yapay zeka devi SenseTime'ın milyarder kurucusu Tang Xiao'ou, Cuma günü hayatını kaybetti.

Kısmen devlete ait, halka açık şirketten yapılan açıklamada, "Sevgili kurucumuz, ünlü yapay zekâ (YZ) bilim insanı, Pujiang Laboratuvarı direktörü, Şanghay YZ Laboratuvarı direktörü ve Hong Kong Çin Üniversitesi Profesörü Profesör Tang Xiao'ou'nun vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Profesör Tang, 15 Aralık 2023 tarihinde saat 23:45'te sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Profesör Tang, Çin'de yapay zeka alanında bir öncüydü. Vatansever, pragmatik, vizyoner ve büyük sorumluluklardan asla kaçınmayan Tang, aynı zamanda gelecek nesiller için büyük bir ilham kaynağı ve örnek teşkil etmiştir. Tüm hayatını bilgisayar bilimleri araştırmalarına ve teknolojik atılımlara adadı ve yapay zeka teknolojisinin gelişimine önemli katkılarda bulundu. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca Profesör Tang, kendini yapay zeka alanında gelecek nesil liderleri yetiştirmek için öğrencileri yetiştirmeye adamıştır" denildi.

1.1 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VARDI

Forbes verilerine göre Tang öldüğünde 1,1 milyar dolar net servete sahipti. 2022 yılında Hong Kong'un En Zengin 50 Kişisi listesine 6 milyar dolarlık net servetiyle 16. sıradan giriş yapmıştı. Şubat ayında yayınlanan son sıralamada Tang, 2,5 milyar dolarlık net servetiyle listede 33. sırada yer aldı. Net serveti SenseTime'daki hisselerinin değerine bağlıydı.

SenseTime'ı 2014 yılında iki doktora öğrencisi Xu Li ve Xu Bing ile birlikte kurdu. Forbes'a göre şirket yaklaşık kuruluşundan bu yana pek çok zorlukla karşılaştı. 2019 yılında ABD'nin kara listesine eklendi. 2023'ün ilk yarısında gelirler bir önceki yıla göre sadece %1,3 artarak 1,4 milyar yuan (202 milyon $) oldu. Bu nedenle yatırımcılar yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamış.

ŞİRKET ZOR GÜNLER YAŞADI

Insider'a göre Tang'in ölümü ABD merkezli Grizzly Research'ün, şirketi gelilerlerini şişirmekle suçlamasından bir kaç hafta sonra gerçekleşti. Şirket ise Hong Kong borsasına yaptığı açıklamada raporun "asılsız olduğunu ve yanıltıcı sonuçlar içerdiğini" bildirmiş. Forbes'a göre şirketin hisse senetleri bu yıl şu ana kadar %40'tan fazla, halka arzından bu yana ise neredeyse %80 değer kaybetti.

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