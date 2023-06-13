Yapay zeka Gates'i koltuğundan etti... Dünyanın en zengin 4. insanı değişti

Milyarder Larry Ellison'ın serveti yeni zirvelere tırmanarak Bill Gates'i ilk kez geride bıraktı.

Bloomberg'e göre Oracle'ın kurucu ortağı, dünyanın en zenginleri listesinde 4. sıraya yerleşerek Warren Buffett ve Mark Zuckerberg gibi iş dünyasının önde gelen isimlerini de geride bıraktı.

Ellison'ın net serveti Pazartesi günü neredeyse 6 milyar dolar artarak 130 milyar dolara yükselirken, Microsoft'un kurucu ortağı Gates'in serveti 129 milyar dolarda.

Insider'in haberine göre, Ellison'ın servetindeki artış, yazılım şirketinin hisselerinin OpenAI'nın ChatGPT'sinin çarpıcı çıkışının ardından yapa zeka hisseleri etrafındaki heyecandan destek almasıyla geldi.

Bu yıl şimdiye kadar Oracle'ın hisseleri %40 oranında yükseldi. Şirket ayrıca Pazartesi günü üç aylık gelirlerinin %17 arttığını açıkladı.

Yapay zeka çılgınlığı, bu yıl teknoloji hisselerinde çok konuşulan bir ralliyi de körükledi ve bu da Nasdaq 100'ün 2023'te şimdiye kadar yaklaşık %36 oranında yükselmesine yardımcı oldu.

Teknoloji sektöründeki diğer liderler de yapay zeka çılgınlığı sayesinde servetlerini katladı. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre 35,4 milyar dolar net servete sahip olan Nvidia CEO'su Jensen Huang da bunlardan biri.