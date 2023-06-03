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Yapay zekayla kız arkadaşının klonunu yarattı

Bir teknoloji tutkunu, gerçek hayattaki kız arkadaşının yapay zeka versiyonunu yarattı.

03 Haziran 2023 | 12:29
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Yapay zekayla kız arkadaşının klonunu yarattı

Enias Cailliau, OpenAI'nin ChatGPT'sinin artan popülaritesinden ve ardından gelen kişiliğe dayalı yapay zeka sohbet botları dalgasından ilham aldıktan sonra kız arkadaşı Sacha Ludwig'in sanal bir klonunu yarattı.

Chip'in aktardığı habere göre Cailliau, "Bence bu çok ileri bir adım çünkü teknoloji oldukça basit, ulaşılabilir ve herkes bunu yapabilir" diyor. Bu nedenle, GirlfriendGPT'yi açık kaynaklı bir proje olarak yayınlamaya karar verdi, bu da başkalarının onu partnerlerinin benzersiz kişilikleriyle özelleştirmesine olanak tanıyor.

Gerçek hayattaki kız arkadaşının "klonunu" geliştirmenin kendisi için çok kolay olduğunu söyleyen Caillau, GirlfriendGPT'nin tam da bu işe yaradığını belirtiyor. Cailliau, "Test seti orada," diyor ve devam ediyor:"Her gün gerçek hayattaki Sacha ile iletişim kuruyorum ve sonra sadece sanal Sacha ile iletişim kuruyorum ve aradaki farkı görüyorum."

Motherboard'un haberine göre Cailliau, Sacha’nın yapay zeka sürümünü bir Büyük Dil Modeli (LLM) çerçevesi kullanarak oluşturdu. Daha sonra, Google’ın OpenAI'nin ChatGPT'sine yanıtı olan sohbet robotu Bard'ı kullanarak ve ayrıca Sacha’nın sesini kopyalamak için bir yapay zeka metinden konuşmaya oluşturucu kullanarak, botun Telegram aracılığıyla sesli mesajlar gönderebilmesini kullanarak uyarladı.

Motherboard'a göre Cailliau, GirlfriendGPT'nin kendisine özçekimler göndermesine olanak tanıyan bir metinden görüntüye oluşturma aracı da kullandı.

Çalışma aslında halen devam ediyor. Cailliau, YouTube videoları ve özelleştirilmiş ses kayıtları üzerinde eğitilmesine rağmen sesin Sacha’ya pek benzemediğini söylüyor.

Ve selfie oluşturma aracı düzenli olarak çalışmıyor. Kız arkadaşının sohbet botu tarafından, fazla uzuvları olan yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir selfie gönderildi. "Birdenbire dört ayaklı bir kız arkadaşım oldu" diyor.

Cailliau, daha anlamlı konuşmalar yapmak için uzun süreli hafızayı dahil etmeyi ve böylece kullanıcının tercihlerini hatırlamayı hedeflediğini söylüyor.

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