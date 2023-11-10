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  • ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD ile Çin ekonomilerinin ayrışması "felaket" olur

ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD ile Çin ekonomilerinin ayrışması "felaket" olur

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Çin'den ayrışma arzusunun olmadığına dikkati çekerek, "Ekonomilerimizin tamamen ayrışması, hem ülkelerimiz hem de dünya için ekonomik açıdan felaket olur." ifadesini kullandı.

10 Kasım 2023 | 10:22
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ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD ile Çin ekonomilerinin ayrışması "felaket" olur

Yellen, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile ikili görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, iki gün boyunca sürecek temaslarda güçlü bir temel inşa etmeyi umduğunu söyledi.

ABD'nin Çin'den ayrışma gibi bir arzusu olmadığını yineleyen Yellen, "Ekonomilerimizin tamamen ayrışması, hem ülkelerimiz hem de dünya için ekonomik açıdan felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, Amerikan firmalarının ve işçilerinin eşit şartlarda rekabet etmesinin engellenmesi gibi belirli ekonomik uygulamalarla ilgili endişeleri olduğunda, bunları doğrudan ileteceklerini belirtti.

İkili ekonomik ilişkilerin ötesinde, iklim değişikliğinden düşük gelirli ülkelerdeki ve gelişmekte olan piyasalardaki borç sıkıntılarına kadar küresel zorluklara ilişkin işbirliğini görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini anlatan Yellen, "Dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak, ülkelerimizdeki ve dünyadaki insanlar için bu ve benzeri konularda öncülük yapma yükümlülüğümüz var." ifadesini kullandı.

Yellen, görüşmelerde ekonomik araçların ulusal güvenlik amacıyla kullanılmasına ilişkin tartışmaları da ileteceklerini bildirdi.

ABD ile müttefiklerinin ulusal güvenliğini korumak için hedefe yönelik eylemler gerçekleştirmeye devam edeceklerine dikkati çeken Yellen, "Ancak herhangi bir yanlış anlaşılmayı veya yanlış hesaplamayı önlemek için bu eylemler hakkında net bir şekilde iletişim kurmaya da kararlıyız. Çin'in düşüncelerine ve eylemlerine daha fazla açıklık getirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

"Daha derin iletişim kanalları geliştirmeye çalışıyoruz"

Yellen, görüşme sonrasında X'ten yaptığı paylaşımında, ikili ekonomik ilişkileri istikrara kavuşturmak ve ekonomik konularda ilerleme kaydetmek için daha derin ve daha dayanıklı iletişim kanalları geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Her iki tarafa da fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik rekabet ilişkisi istediklerini ifade eden Yellen, iki ülkenin net bir şekilde iletişim kurmasının ve küresel ekonomiyi daha sağlam bir zemine oturtmasının önemine işaret etti.

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