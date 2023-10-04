Yellen, Fortune tarafından düzenlenen bir etkinlikte, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü belirten Yellen, "ABD'nin ekonomik görünümü konusunda çok iyimserim." dedi.

Yellen, sürdürülebilir bir maliye politikasının önemini vurgulayarak, mevcut borç seviyesinin yönetilebilir düzeyde olduğunu aktardı.

Uzun vadeli faiz oranlarının yüksek olmasının bir tehdit oluşturabileceğini belirten Yellen, "Yaptığımız tahmin, faiz oranlarının daha normal seviyelere doğru yükseleceğini varsayıyor ancak özellikle son birkaç ayda sadece 10 yıllık nominal faizlerde değil, aynı zamanda reel faizlerde de oldukça önemli bir artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yellen, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının daha uzun bir süre yüksek kalabileceğini ancak orta vadede faiz oranlarının daha normal seviyelere döneceğini belirtti. Janet Yellen, uzun vadeli faiz oranlarının da düşünülenden yüksek olmasının da mümkün olduğunu aktardı.

ABD'nin bazı kritik alanlarda Çin'e aşırı bağımlı olduğunu kaydeden Yellen, ülkenin Çin'den tamamen kopmadan bu risklerin bir kısmını ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti.

Yellen, yapay zekadaki gelişmelerin sorulması üzerine ise bu alandaki ilerlemenin "inanılmaz derecede hızlı" olduğunu ve verimlilikte önemli bir fark yaratabileceğini söyledi.