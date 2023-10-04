ARA
Bist 100
8436,62
-0,9%
Bist 100
Dolar/TL
27,5667
0,2945%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9612
0,6744%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0495
0,2642%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1615,46
0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Yellen: ABD'nin ekonomik görünümü konusunda çok iyimserim

Yellen: ABD'nin ekonomik görünümü konusunda çok iyimserim

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü belirterek, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

04 Ekim 2023 | 09:09
0
Yellen: ABD'nin ekonomik görünümü konusunda çok iyimserim

Yellen, Fortune tarafından düzenlenen bir etkinlikte, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü belirten Yellen, "ABD'nin ekonomik görünümü konusunda çok iyimserim." dedi.

Yellen, sürdürülebilir bir maliye politikasının önemini vurgulayarak, mevcut borç seviyesinin yönetilebilir düzeyde olduğunu aktardı.

Uzun vadeli faiz oranlarının yüksek olmasının bir tehdit oluşturabileceğini belirten Yellen, "Yaptığımız tahmin, faiz oranlarının daha normal seviyelere doğru yükseleceğini varsayıyor ancak özellikle son birkaç ayda sadece 10 yıllık nominal faizlerde değil, aynı zamanda reel faizlerde de oldukça önemli bir artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yellen, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının daha uzun bir süre yüksek kalabileceğini ancak orta vadede faiz oranlarının daha normal seviyelere döneceğini belirtti. Janet Yellen, uzun vadeli faiz oranlarının da düşünülenden yüksek olmasının da mümkün olduğunu aktardı.

ABD'nin bazı kritik alanlarda Çin'e aşırı bağımlı olduğunu kaydeden Yellen, ülkenin Çin'den tamamen kopmadan bu risklerin bir kısmını ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti.

Yellen, yapay zekadaki gelişmelerin sorulması üzerine ise bu alandaki ilerlemenin "inanılmaz derecede hızlı" olduğunu ve verimlilikte önemli bir fark yaratabileceğini söyledi.

 

0
  • LINK 111,1 -4,47% DETAY
  • AKFYE 20,48 -4,74% DETAY
  • POLTK 7380,1 -4,75% DETAY
  • HLGYO 5,42 -5,74% DETAY
  • ISYAT 11,53 -6,26% DETAY
  • QNBFB 294,6 -9,99% DETAY
  • MIATK 548,1 -9,99% DETAY
  • SNPAM 50,65 -9,96% DETAY
  • TARKM 444,4 -9,86% DETAY
  • ALTIN GRAM - TL 1615,46 0,24%
  • ALTIN ONS 1822,74 -0,02%
  • BIST 100 8436,62 -0,9%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,5667 0,2945%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9612 0,6744%
  • EURO/USD 1,0495 0,2642%
  • INGILIZ STERLINI 1,21267 0,41111%
  • JAPON YENI 149,072 0,032%
  • KANADA DOLARI 1,36958 -0,09337%
  • RUS RUBLESI 99,49 0,3126%
Günün En Çok Okunanları
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
THY iç hatlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu
THY iç hatlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu
Yerli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından
Yerli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyonda tek hane için tarih verdi
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyonda tek hane için tarih verdi
TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu
TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı (3 Ekim)
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı (3 Ekim)
The Times yazdı: Ekimde gidilecek en iyi 10 tatil yeri... Türkiye'deki ünlü ilçe de listede
The Times yazdı: Ekimde gidilecek en iyi 10 tatil yeri... Türkiye'deki ünlü ilçe de listede
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
GERİ
İLERİ
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
THY iç hatlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu
Yerli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyonda tek hane için tarih verdi
TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu
THY iç hatlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu
Yerli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyonda tek hane için tarih verdi
TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı (3 Ekim)
Yerli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyonda tek hane için tarih verdi
TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı (3 Ekim)
The Times yazdı: Ekimde gidilecek en iyi 10 tatil yeri... Türkiye'deki ünlü ilçe de listede
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL