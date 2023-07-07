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Yellen'dan Çin'e ilk ziyaret: 'Endişeliyiz'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in çip ve elektronik yapımında kullanılan bazı metallerin ihracatını kısıtlamasından "endişeli" olduğunu söyledi.

07 Temmuz 2023 | 15:05
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Yellen'dan Çin'e ilk ziyaret: 'Endişeliyiz'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in çip ve elektronik yapımında kullanılan bazı metallerin ihracatını kısıtlamasından "endişeli" olduğunu söyledi.

CNBC'nin haberine göre, ilk defa Çin'i ziyaret eden Yellen, başkent Pekin'de ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi.

Yellen, yaptığı açıklamada, "Çin'in kritik öneme sahip iki metalin ihracatını kısıtlamasından ötürü endişeliyim." ifadesini kullandı.

Çin'in ABD'li şirketlere karşı aldığı önlemlerden özellikle rahatsız olduğunu vurgulayan Yellen, Çin'in hem kritik elementlerin ihracatını kısıtlaması hem de şirketlere karşı aldığı kararların ülkesine olan etkilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Yellen, ABD'nin ihracat kısıtlamalarını savunarak, Çin'in bu kısıtlamaları Washington'ın ekonomik avantaj elde etmek amacıyla kullandığına ilişkin suçlamalarını reddetti.

Çin'deki görüşmelerinde bu kararların, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için alındığını söylediğini aktaran Yellen, bu kararların altında ekonomik avantaj sağlama motivasyonu bulunmadığını vurguladı.

Yellen, dün Çin'e gitmiş, temasları öncesi yaptığı Twitter paylaşımında, Çin'le "sağlıklı bir ekonomik rekabet" arayışında olduklarını vurgulamıştı.

ABD, geçen ay, yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi düşündüğü bildirmişti.

Çin, galyum ve germanyum elementlerinin en büyük üreticisi
Pekin yönetimi, Mayıs 2023'te ABD'li mikroçip üreticisi Micron Technologies'in güvenlik incelemesinden başarısız olduğunu bildirmişti.

Çin, yeşil ve dijital dönüşümde kritik olan pek çok üründe kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, "ulusal güvenlik ve çıkarları koruma" gerekçesiyle kısıtlamıştı.

Kısıtlama gereği, çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum ihracatından önce ilgili makamlardan onay alınması gerekiyor.

Kısıtlama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlükte olacak.

Bu iki elementin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki galyum üretiminin yüzde 95'ini, germanyum üretiminin ise yüzde 67'sini karşılıyor.

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