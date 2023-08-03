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  • Yellen, Fitch'in ülkenin kredi notunu düşürmesinin anlaşılması zor olduğunu söyledi

Yellen, Fitch'in ülkenin kredi notunu düşürmesinin anlaşılması zor olduğunu söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin uzun vadede "dünyanın en büyük, en dinamik ve en yenilikçi" ekonomisi olmaya devam ettiğini belirterek, ülkenin ekonomik gücü göz önüne alındığında Fitch Ratings'in ABD'nin kredi notunu düşürme kararının anlaşılması güç olduğunu söyledi.

03 Ağustos 2023 | 09:25
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2023 | 13:16
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Yellen, Fitch'in ülkenin kredi notunu düşürmesinin anlaşılması zor olduğunu söyledi

Yellen, Virginia eyaletinde katıldığı programda, "Enflasyonu Düşürme Yasası" kapsamında vergi mükellefi hizmetlerinin iyileştirilmesinde kaydedilen mesafeyi anlattı.

Konuşmasında, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in ABD'nin notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürmesine değinen Yellen, son birkaç yılda ülke ekonomisinin pandeminin ardından tarihi bir toparlanma yaşadığını dile getirdi.

Yellen, Ocak 2021'den bu yana ülkede 13 milyondan fazla yeni istihdam oluşturulduğuna işaret ederek, işsizlik oranının da tarihi düşük seviyelere yakın seyrettiğinden bahsetti.

Ülkede enflasyonun yıl boyunca her ay düştüğüne dikkati çeken Yellen, ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve uzun vadede "dünyanın en büyük, en dinamik ve en yenilikçi" ekonomisi olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Yellen, ABD'de görülen ekonomik güç göz önüne alındığında Fitch'in kararının anlaşılması zor olduğunu belirterek, "Fitch'in kararına kesinlikle katılmıyorum ve bunun tamamen yersiz olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fitch'in "hatalı" değerlendirmesinin güncelliğini yitirmiş verilere dayandığını savunan Yellen, bu kararın son iki buçuk yılda görülen bir dizi göstergedeki gelişmeleri yansıtmadığını öne sürdü.

Yellen, açmaza rağmen her iki tarafın da borç limitini çözmek için bir araya geldiğini anımsatarak, mali sorumluluğun ABD Başkanı Joe Biden ile kendisi için öncelik olduğunu anlattı.

Fitch'in kararının herkesin bildiğini değiştirmediğini söyleyen Yellen, "Hazine tahvilleri dünyanın önde gelen güvenli ve likit varlığı olmaya devam ediyor ve Amerikan ekonomisi temelde güçlü." diye konuştu.

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