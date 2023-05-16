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Yellen, 'nakit sıkıntısı' uyarısını yineledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde ülkenin nakit sıkıntısı çekebileceğini bildirdi.

16 Mayıs 2023 | 09:09
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Yellen, 'nakit sıkıntısı' uyarısını yineledi

Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik yeni bir mektup kaleme aldı.

Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin borç limitini haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazine'nin hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yellen, bu tahminlerin mevcut verilere dayandığına işaret ederek, federal gelirler, harcamalar ve borçların bu tahminlerden farklı olabileceğini kaydetti.

Borç limiti konusunda son dakikaya kalmama uyarısı

Hazine'nin olağanüstü önlemleri tükettiği fiili tarihin bu tahminlerden birkaç gün veya hafta sonra olabileceğini belirten Yellen, daha fazla bilgi edinildikçe gelecek hafta Kongre'ye ek bilgi sağlayacağını aktardı.

Yellen, "Borç limitinin askıya alınması veya artırılması için son dakikaya kadar beklemenin işletme ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini ve ABD'nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini geçmiş borç limiti açmazlarından öğrendik." değerlendirmesinde bulundu.

Haziran başında vadesi dolan menkul kıymetler için Hazine'nin borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını şimdiden gördüklerini belirten Yellen, Kongre'nin borç limitini artırmayı başaramaması halinde Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olacağını, ülkenin küresel liderliğinin zarar göreceğini ve ulusal güvenlik çıkarlarını savunma kabiliyeti hakkında soru işaretleri oluşturacağını aktardı.

Yellen, Kongre'ye yönelik mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin itibarını koruma çağrısını yineledi.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın borç limiti konusunu görüşmek üzere salı günü Kongre liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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