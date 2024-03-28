Business Insider'ın haberine Upenn öğrencisi Olga Loiek bir sabah uyandığında Instagram'dan ilk başta hiç anlam veremediği bir mesaj aldığını söylüyor... Mesajda "Hiç Mandarin dili biliyor musun?" yazılıymış... İşte anlattıkları:

1 ÇİNCESİNİ ÖVEN MESAJLAR Birkaç ay önce Youtube'ta hesap açan ve yaklaşık 15 bin abonesi olan Olga Loiek, bazı takipçilerinin Çincesini öven mesajlar attığını söylüyor. Bir sabah uyandığında aldığı bir mesajda "Birileri sizi taklit ediyor" uyarısı varmış. Mesajı atan kişi bir de link göndermiş

2 ÇİN SOSYAL MEDYA PLATFORMU Loiek, gelen linkin Çinli sosyal medya platformu Xiaohongshu'a ait olduğunu söylüyor. Gelen videoda kendisini Çince konuşurken görünce şoke olmuş. Genç kız videoda hem görüntüsünün hem sesinin birebir kullanıldığını söylüyor.

3 ÖVGÜ VE ÜRÜN SİTESİNE YÖNLENDİRME Business Insider'ın haberine göre videoda Çin/Rusya ilişkileri hakkında övgü dolu yorumlar yapıyor; Moskova'ya uygulanan yaptırımlardan yakınıyor ve bir mağaza sayfasında Rus ürünleri satıyordu. Olga Loiek gördüğü karşısında şoke olduğunu söylüyor.

4 ÇİNLİ BİR ADAMLA EVLENMEK İSTEYEN RUS KADIN Voice of America'ya göre Loiek'in görüntüsünün kullanıldığı farklı videolarda o Mandarin dilini konuşan, Çin'i seven ve Çinli bir adamla evlenmek isteyen Rus kadın olarak tanıtılıyor. Adı, Çin'deki farklı sosyal medya platformlarına göre Natasha, Anna veya Grace'ti. Loiek'in görüntüsü ülkedeki farklı sosyal medya platformlarına yayılmış. Bu hesapların çoğu, izleyicilerden, orijinal Rus ürünleri olduğunu söyledikleri ürünleri satın almak için çevrimiçi mağazalarını ziyaret etmelerini istiyor.

5 BİR DÜZİNE HESAP KAPATILDI Loiek, kendisinin ve YouTube abonelerinin Çinli sosyal medya şirketlerine şikayet mesajları göndermesinin ardından kendisini taklit eden yaklaşık bir düzine hesabın kapatıldığını söyledi.

6 DEEPFAKE Yaşanan olay Olga Loiek'in görüntüsü ve sesinin deepfake ile kopyalanması. Ancak Insider'a göre işin içinde Çin olunca sorun daha da büyüyor.

7 FARK ETMEK ÇOK ZOR Çin'de YouTube ve Instagram engelli durumda ve yerlerini Çinli alternatifleri aldı. Bu yüzden Çin platformlarında, Çinli olmayan kadınların deepfake görüntülerinin fark edilmesi çok zor. Çünkü izleyicilerin orijinal kişiyi tanıması zor. Tam tersi şekilde kişilerin de yüzlerinin çalındığını fark etme olasılığı çok düşük.

8 ÇAPRAZ DOĞRULAMAYI YAPAMAZLAR Buffalo Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri profesörü Lyu Siwei, Insider'a yaptığı açıklamada, "Açık dünya sosyal medya ortamında, birinin deepfake'i ortaya çıktığında, bunun gerçek olmadığını kolay bir şekilde gösterebiliriz çünkü orijinal kişiyi bulabiliriz. Ancak Çin içinde, Çinli kullanıcıların Büyük Güvenlik Duvarı'nın ötesine geçmesi o kadar kolay olmadığı için bu çapraz doğrulamayı yapamayacaklardır" diyor.

Loiek başına gelen şeyi bir uyarı mesajıyla öğrenmiş.

10 YAPAY ZEKA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker bir süre önce AA muhabirine deepfake videolara ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Deepfake videoların yakın gelecekte evrensel tehdit oluşturacağı uyarısında bulunan Şeker, "Deepfakeleri tespit etmek için yapay zeka tek umudumuz." diyor.

11 TEHDİT GİDEREK ARTIYOR Yapay zeka kullanılarak bireylerin taklit edildiği sahte görüntüleri içeren deepfake'in herkesin günlük hayatını etkilediğini ve bu tehdidin giderek arttığını söyleyen Şeker, deepfake karşıtı teknolojilerin de geliştiğini ancak henüz avantajlı konuma geçmediğini belirtiyor. Şeker, deepfake tehdidine karşı daha odaklanılmış çalışmaların yanı sıra hükümetler ya da uluslararası kuruluşlarca finanse edilen kamuya açık araçların oluşturulması gerektiğini vurguluyor.