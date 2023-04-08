ARA
Bist 100
4924,64
0,24%
Bist 100
Dolar/TL
19,2522
-0,0187%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0275
0,0057%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0906
-0,1556%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1242,58
-0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Yıllık satışı 10 trilyon yeni aşan ilk Japon perakendeci Seven & i oldu

Yıllık satışı 10 trilyon yeni aşan ilk Japon perakendeci Seven & i oldu

Japonya'da Seven & i firması, yıllık satışları 10 trilyon yeni aşan ilk Japon perakendeci unvanını elde etti.

08 Nisan 2023 | 09:29
0
Yıllık satışı 10 trilyon yeni aşan ilk Japon perakendeci Seven & i oldu

Japon firma, 1 Mart 2022 ve 28 Şubat 2023 satışlarının, önceki yıla kıyasla yüzde 35 artışla 11,8 trilyon yene (90 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.

Böylelikle firma, elde ettiği rekor düzeyde satışla, yıllık satışları 10 trilyon yeni aşan ilk Japon perakendeci unvanını kazandı.

Söz konusu dönemde Japon firmanın net karı ise yüzde 33,3 artışla 280,9 milyar yen (2,12 milyar dolar) olarak kayda geçti.

ABD merkezli Speedway mağaza zincirinin 2021'de satın alınmasıyla artan deniz aşırı satışlar, firmanın yıllık satış rekoruna olumlu yansıdı.

1920'de Ito Yokado ismiyle kurulan Tokyo merkezli Seven & i firması, dünyanın en büyük ilk 20 perakende firması arasında gösteriliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,58 -0,01%
  • ALTIN ONS 2007,49 -0,66%
  • BIST 100 4924,64 0,24%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2522 -0,0187%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0275 0,0057%
  • EURO/USD 1,0906 -0,1556%
  • INGILIZ STERLINI 1,2417 -0,18689%
  • JAPON YENI 132,164 0,286%
  • KANADA DOLARI 1,35281 0,2672%
  • RUS RUBLESI 81,1 -0,6419%
Günün En Çok Okunanları
Mart ayında en çok hangi yatırım kazandırdı?
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
Opel, nisan kampanyasını duyurdu
Opel, nisan kampanyasını duyurdu
Borsaya bir şirket daha geliyor
Borsaya bir şirket daha geliyor
Metro Türkiye, afet bölgesindeki restoranlara kapısını açtı
Metro Türkiye, afet bölgesindeki restoranlara kapısını açtı
ABD'de istihdam artışı martta yavaşladı
GERİ
İLERİ
Mart ayında en çok hangi yatırım kazandırdı?
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
Opel, nisan kampanyasını duyurdu
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
Opel, nisan kampanyasını duyurdu
Borsaya bir şirket daha geliyor
Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
Opel, nisan kampanyasını duyurdu
Borsaya bir şirket daha geliyor
Metro Türkiye, afet bölgesindeki restoranlara kapısını açtı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL