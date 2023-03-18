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YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı

Sosyal paylaşım platformu YouTube, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabıyla ilgili aldığı yasak kararını kaldırdığını açıkladı.

18 Mart 2023 | 09:58
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YouTube Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı

Platformun YouTubeInsider isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Donald J. Trump kanalı artık kısıtlı değil ve yeni içerik yükleyebilir." denilerek 2 yılın ardından Trump'ın yasağının sonlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bu kanal, tıpkı YouTube'daki diğer tüm kanallar gibi politikalarımıza tabi olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Donald Trump, bugünden itibaren YouTube kanalındaki yaklaşık 2,6 milyondan fazla takipçisine ulaşabilecek ve YouTube'un reklam politikalarına uygun olacak şekilde, başkanlık kampanyası için YouTube reklamları satın alabilecek.

YouTube, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından, Trump'ın kanalını, içerdiği videoları "şiddeti teşvik edebileceği" gerekçesiyle sildikten sonra, askıya aldığını duyurmuştu.

Sosyal paylaşım platformları Facebook, Instagram ve Twitter daha önce eski ABD Başkanı'nın paylaşım yasağını kaldırmıştı.

Yasakların kalkmasına rağmen henüz Facebook, Instagram veya Twitter'da herhangi bir paylaşımda bulunmayan Trump, 2021'de başlattığı sosyal platform olan Truth Social'daki hesabını aktif olarak kullanıyor.

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