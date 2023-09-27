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  • Yükselen pazar: Ayakkabıda kullanıldı, 10 bin sterline satıldı

Yükselen pazar: Ayakkabıda kullanıldı, 10 bin sterline satıldı

Son zamanlarda göktaşı piyasası büyük bir ivme kazanmış durumda. Son yapılan bir müzayede göktaşıyla süslenmiş bir ayakkabı 10.000 sterline satıldı.

27 Eylül 2023 | 16:17
Son Güncellenme: 27 Eylül 2023 | 16:43
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Yükselen pazar: Ayakkabıda kullanıldı, 10 bin sterline satıldı

Christie's müzayede salonlarından Ebay'e kadar, açık artırma rekorları kırılmaya devam ederken göktaşı piyasası da giderek büyüyor.

Ay'dan düştüğü kanıtlanan bir göktaşı parçası 180.000 ila 250.000 sterlin arasında bir fiyata satılabilir. Kayıtlardaki en değerli parça olan ve 2000 yılında Çin'in dağlık bir bölgesinde bulunan Fukang göktaşının bir örneği geçen yıl 525.000 sterline satıldı. Ve piyasa giderek daha da kızışıyor. Elon Musk, Steven Spielberg, Nicolas Cage, Yo-Yo Ma, Uri Geller ve James Taylor göktaşlarına servetlerini saçan ünlüler arasında.

Ay'da altın ve platin madenciliği yapmak üzere uzay aracı inşa etmeye çalışan Hintli milyarder Naveen Jain ise, 3,6 milyon sterlin değerinde dünyanın en büyük özel meteorit koleksiyonuna sahip.

10 bin sterline satıldı

Son olarak 1967'de Rusya'da bulunan ve parıldayan demir-nikel metalik kristallerin içine gömülü yarı değerli kehribar olivin içeren Seymchan göktaşının parçaları, Manchester merkezli spor ayakkabı tasarımcısı Matt Burgess tarafından bir New Balance ayakkabısının tasarımına yerleştirildi ve açık artırmada 10.000 sterline satıldı. Bu ayakkabı, Netflix tarafından Hollywood filmi Don't Look Up'ın çıkışını kutlamak için sipariş edilmişti.


 

 

 

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