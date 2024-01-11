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Yunanistan Başbakanı, Türk vatandaşlarına kapıda vize için tarih verdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk turistlere 10 ada için vize kolaylığı anlaşmasıyla ilgili “Bunun sürekli olacağına inanıyorum” dedi. Yunanistan Başbakanı'nın verdiği bilgiye göre, Mart ayından itibaren Türk vatandaşları 10 Yunan adasına vizesiz gidebilir.

11 Ocak 2024 | 11:20
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Yunanistan Başbakanı, Türk vatandaşlarına kapıda vize için tarih verdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün devlet televizyonu ERT’ye gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, ilk olarak Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebinin olgunlaştığını kaydederek, ABD'nin bu talebe yakın zamanda cevap vermesini beklediğini söyledi.

"F-16 ALIMINI ENGELLEMEYİZ"

Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz." diye konuştu.

Miçotakis, New York'ta düzenlenen yatırım konulu bir foruma katılmak üzere iki hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirterek, ABD'deki yatırımcılara Yunanistan'daki imkanların tanıtılacağını dile getirdi.

TÜRK TURİSTLERE VİZE KOLAYLIĞI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayan Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın marttan itibaren başlayacağını aktardı.

Miçotakis, "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması için iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirildiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göçmen sorununda da iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştiğini söyledi.

EGE'DEKİ DURUM

Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu:

"Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız, her Yunan hükümetinin bu konuları konuştuğunda ortaya koyduğu kırmızı çizgilerimizi net belirleyeceğiz. Öte yandan, geneldeki iyimser havadan da faydalanacağız, ki bunun zaten başlı başına önemli düzeyde olumlu bir etki yarattığını söyleyebilirim."

VİZESİZ YUNAN ADALARI

Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides’in daha önce yaptığı açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği adalar şöyle:

1.Sakız Adası
2.Midilli Adası
3.Rodos Adası
4.Samos Adası
5.Kos Adası
6.Meis Adası
7.Patmos Adası
8.Leros Adası
9.Kalimnos Adası
10.Simi Adası

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