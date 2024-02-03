ARA
Bist 100
8665,68
0,23%
Bist 100
Dolar/TL
30,5407
0,6787%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9722
-0,2538%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0789
-0,7579%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2002,81
-0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Zuckerberg'e bir kaç saatte 28 milyar dolar kazandıran karar!

Zuckerberg'e bir kaç saatte 28 milyar dolar kazandıran karar!

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Meta hisselerinin rekor artış göstermesinin ardından dün sabah 28 milyar dolardan fazla kazandı.

03 Şubat 2024 | 10:35
Son Güncellenme: 03 Şubat 2024 | 10:47
Zuckerberg'e bir kaç saatte 28 milyar dolar kazandıran karar!

Meta'nın kârı bir önceki yıla göre üç katına çıktı ve şirket ayrıca üç ayda bir 50 cent temettü dağıtacağını duyurdu.

Cuma günü Meta'nın (META) hisseleri, 22 Şubat itibariyle kayıtlı hissedarlara 26 Mart'ta ödenecek hisse başına 0,50 dolarlık üç aylık temettü haberiyle yüzde 20'den fazla sıçradı.

CNN Business'ın haberine göre Mark Zuckerberg'in net serveti sabah kahveniz ile öğle yemeği molanız arasında 28 milyar dolardan fazla arttı.

39 yaşındaki genç CEO şu anda 167 milyar dolar servetiyle Forbes milyarderler listesinde 4. sıraya  yükseldi. 

Yıllık kâr payından 700 milyon dolar alacak

CNBC'de yer alan habere göre Zuckerberg,  şirket Mart ayında ilk temettüsünü ödediğinde yaklaşık 174 milyon dolar nakit alacak. Zuckerberg, her ikisi de temettü almaya uygun olan yaklaşık 350 milyon A ve B sınıfı hisseye sahip. Zuckerberg, Meta'nın üç ayda bir 50 cent temettü dağıtmaya devam etmesi halinde yıllık bazda 690 milyon dolardan fazla kazanacak.

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2002,81 -0,1%
  • ALTIN ONS 2039,72 -0,77%
  • BIST 100 8665,68 0,23%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,311 1,356%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3458 0,51723%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 0,6109%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,5407 0,6787%
  • EURO/DOLAR 1,0789 -0,7579%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9722 -0,2538%
  • STERLIN/DOLAR 1,26368 -0,86685%
Günün En Çok Okunanları
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi
Volvo, zor durumdaki lüks elektrikli otomobil markasını Çinli ortağına devrediyor
Volvo, zor durumdaki lüks elektrikli otomobil markasını Çinli ortağına devrediyor
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!
Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2023 değerleme kurları belirlendi
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2023 değerleme kurları belirlendi
Yapı Kredi'den 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Yapı Kredi'den 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık
Bakan Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık
13 ilaç geri ödeme listesine alındı
GERİ
İLERİ
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi
Volvo, zor durumdaki lüks elektrikli otomobil markasını Çinli ortağına devrediyor
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!
Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2023 değerleme kurları belirlendi
Volvo, zor durumdaki lüks elektrikli otomobil markasını Çinli ortağına devrediyor
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!
Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2023 değerleme kurları belirlendi
Yapı Kredi'den 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!
Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2023 değerleme kurları belirlendi
Yapı Kredi'den 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL