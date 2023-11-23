‘Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması’ genç araştırmacılara kapılarını açıyor

İkinci kez düzenlenen ve yüksek lisans veya doktora mezunlarının katılabileceği yarışma için son başvuru tarihi 31 Ocak 2024. Genç araştırmacılara kapılarının açık olduğunu söyleyen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz yarışmamızın, gayrimenkul sektörüne yeni perspektifler sunacak niteliğe sahip akademik çalışmalara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Gayrimenkul alanında daha fazla akademik çalışma hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla GYODER ve İAV iş birliğinde ve bu yıl Rönesans Gayrimenkul ve Servotel sponsorluğunda düzenlenen ‘Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması’nın ikincisinin başvuruları devam ediyor. Gayrimenkule yönelik özgün ve bağımsız araştırmaya dayalı bilimsel verilerin, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdelenerek yorumlanması, analiz edilmesi ve ortaya konulan özgün çalışmaların pratik hayata örnek olacak şekilde sektörün ilgisine sunulmasını hedefleyen yarışmaya lisansüstü veya doktora diplomasını 1 Ocak 2021 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında almış/alacak kişiler katılabiliyor.

Adayların üniversitelerin dört yıllık lisans programından mezun olmaları ve aynı zamanda gayrimenkulde finansman, risk yönetimi, değerleme, satış ve pazarlama, hukuk, vergilendirme, proje geliştirme, mülk yönetimi, mekânsal analiz, mimarlık ve şehir bölge planlama, GYO, GYF, kentsel dönüşüm, doğal afetler, proptech ve benzeri konularda yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları bekleniyor.

30 BİN TL ÖDÜLLÜ YARIŞMANIN SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2024

Hazırlanan tezlerin, 31 Ocak 2024 tarihine kadar İAV’nin adresine posta/kargo ile ulaşması veya elden teslim edilesi gerekiyor. Tezler, Prof. Dr. Ahmet İncekara, Prof. Dr. Ali Hepşen, Prof. Dr. Gürsel Öngören, Prof. Dr. Selin Gündeş, Prof. Dr. Işıl Erol, Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu Tanrıvermiş, Doç. Dr. Serhat Başdoğan, Dr. Ahmet Büyükduman, Dr. İlhami Akkum, Dr. Levent Sümer, Dr. Murat Berberoğlu, Dr. Raife Y. Eyiler’den oluşan jüri tarafından değerlendirilirken; kazananlar 2024 mart ayı sonunda açıklanacak.

Lisansüstü tezlerde dereceye giren eserlerin her birine 20.000 TL nakit, doktora tezlerinde dereceye giren eserlerin her birine 30.000 TL nakit ödül verilecek.

Tez Değerlendirme Jürisi, uygun gördüğü durumda “Jüri Özel Ödülü” verebilecek.

Ödüllü tezler, ayrıca basılı hale getirilerek iş dünyasına, ilgili üniversitelere ve kütüphanelere ulaştırılacak.

“YENİ PERSPEKTİFLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

Genç araştırmacılara kapılarının açık olduğunu söyleyen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Gayrimenkul sektörü, ülkemizin ekonomik büyüklüğüne önemli katkılar sağlamaktadır. Bu alanda yapılan akademik çalışmaların artması ve derinleşmesi, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, lisansüstü düzeyde gerçekleştirilen özgün tez çalışmalarını özendirmek ve desteklemek amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Sektördeki bilimsel gelişmeyi destekleyerek genç araştırmacıları cesaretlendireceğine inandığımız yarışmamızın, gayrimenkul sektörüne yeni perspektifler sunacak niteliğe sahip akademik çalışmalara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

