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3 ilde eğitime 1 gün ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'nun il merkezi ve ilçelerinde eğitime ara verildi.

01 Ekim 2024 | 00:14
3 ilde eğitime 1 gün ara verildi

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Zonguldak ve Kastamonu valiliklerinden de yapılan açıklamalarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtilirek, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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İLERİ
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