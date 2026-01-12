ARA
  AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2026 AÖL sınav sonuç sorgulama sayfası

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2026 AÖL sınav sonuç sorgulama sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için değerlendirme süreci devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sonuç tarihi belli oldu. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2026 AÖL sınav sonuç sorgulama sayfası


AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2026 AÖL sınav sonuç sorgulama sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirildi. Sınav maratonunun geride kalmasıyla birlikte, binlerce öğrenci mezuniyet kredilerini tamamlamak ve bir üst döneme geçmek için sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

AÖL Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 20-21 Aralık tarihlerinde yapılan 1. dönem sınavlarının sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.

 

 Sonuç Sorgulama Ekranı

Öğrenciler sonuçlarını açıklandığı gün itibarıyla şu kanallardan öğrenebilecekler:

Resmi Web Sitesi: aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile.

Mobil Uygulama: "AÖL Mobil" uygulaması üzerinden.

e-Devlet: T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak "MEB Sınav Sonuç Sorgulama" ekranından.

 Sırada Ne Var?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından 2. Dönem Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt süreci başlayacak.

Tahmini Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2026'dan itibaren başvuruların alınması bekleniyor.
