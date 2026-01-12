Endüstriyel temizlikte ESG dönüşümü

Su kaynakları üzerindeki baskının her geçen gün arttığı günümüzde, endüstriyel temizlik sektörü sürdürülebilirlik ve ESG kriterleri açısından kritik bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Türkiye’de yaklaşık 2 milyar Dolar büyüklüğe ulaşan ve 5 binden fazla şirketin faaliyet gösterdiği sektörde, TÜİK verilerinin en alt seviyedeki rakamları esas alınarak yapılan hesaplamalarda dahi, günlük 20 bin ton, yıllık ise 7,3 milyon ton suyun endüstriyel temizlik süreçlerinde tüketildiği gözlemleniyor. Bu tablo, çevresel etkiyi azaltmaya yönelik yenilikçi çözümleri zorunlu hale getiriyor.

Bu alanda öncü adımlar atan Wilco Group, çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımlarıyla sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor. Şirket, Almanya merkezli Arcora Group ile birlikte geliştirdiği XLine temizlik sistemi sayesinde, su kullanılmadan endüstriyel temizlik hizmeti veriyor. Susuz temizlik hizmetinde, dozajı önceden ayarlanmış kimyasallarla temizlik yapılmasını mümkün kılan hazır mop sistemleri, hem su tüketimini azaltıyor hem de hijyen standartlarını yükseltiyor. Her mop ile yaklaşık 25 metrekarelik alan temizlenirken, kontrollü kimyasal kullanımı sayesinde çalışan sağlığı ve operasyonel verimlilik de destekleniyor. Yapılan ölçümlere göre, bu teknoloji mikrop yayılımını yüzde 90’ın üzerinde engelliyor. Özellikle okullar ve hastaneler için geliştirilen bu sistem, hijyen risklerini azaltırken, kamusal alanlarda sürdürülebilir temizlik uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

"Temizlik susuz da olur"

Türkiye genelinde endüstriyel temizlik faaliyetlerinin büyük bölümü hâlâ yüksek su tüketimiyle gerçekleştiğini vurgulayan Wilco Group Kurucusu Mehmet Avcı, sektörün çevresel ayak izine ilişkin ciddi bir etkiye işaret ederek; kurumların ve kamusal alanların susuz temizlik uygulamalarına yönelmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Wilco’nun her gün temizlediği 3 milyon metrekareyi aşan alanlarda yaklaşık 600 ton su kullanıldığını belirten Avcı, bu miktarın yaklaşık 4 bin kişinin günlük su tüketimine denk geldiğini vurguluyor. “Temizlik artık sadece bir hizmet değil, mühendislik ve veriyle yönetilmesi gereken bir süreç” diyen Avcı, bu farkındalık ile sürdürülebilirlik stratejisini temel alan temizlik hizmetlerine odaklandıklarını ifade ediyor.

Hedef: Yüzde 20 Su Tasarrufu ve Akıllı Temizlik

Şirket, susuz temizlik yatırımlarıyla ilk etapta yıllık su kullanımını yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Bu çevresel kazanımı robotik ve yapay zekâ destekli temizlik çözümleriyle güçlendirerek, büyük ölçekli alanlarda verimliliği artırmayı planlıyor. Mehmet Avcı, “Susuz temizlik teknolojileri, robotik sistemler ve veri odaklı yaklaşımlar ESG hedeflerimizin temelini oluşturuyor. Amacımız, çevresel etkimizi azaltırken, sektörde sürdürülebilir dönüşüme öncülük etmek.” diyerek şirketin uzun vadeli vizyonunu özetliyor.

