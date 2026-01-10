Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 8 şirket var (5-9 Ocak)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, bir kamu kurumunda kullanılmak üzere kurumsal ölçekte yapay zekâ, veri işleme ve BT altyapısı kurmak için "Yapay Zekâ Yazılım Sistemi" projesinde kullanılmak amacıyla özel bir şirketten 1.902.000 USD (81.706.496 TL) (KDV dahil) bedelle yapay zekâ donanım siparişi almıştır.
-Şirketimiz, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir şirketin "Savunma Sistemi Altyapısında" kullanılmak üzere Donanım Tedariği için özel bir şirketten KDV Dahil 1.859.145,60 USD (80.039.378,62 TL) bedelle 07.01.2026 tarihinde sipariş alınmıştır.
2 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimizin, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun açtığı Bilgi İşlem Bakım, Onarım, Yazılım Geliştirme ve Destek Hizmeti Alımı ihalesinde en iyi fiyatı vererek birinci olduğu ve ihalenin uhdemizde kaldığı, ihale komisyonunca tarafımıza bildirilmiştir. İhale bedeli KDV hariç 56.520.000,00 TL'dir. (ELLİ-ALTI-MİLYON-BEŞ-YÜZ-YİRMİ-BİN-TÜRK-LİRASI)
-Şirketimizin, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın açtığı Sunucu Alımı işine ait ihalede en iyi fiyatı vererek birinci olduğu ve ihalenin uhdemizde kaldığı ihale komisyonunca tarafımıza bildirilmiştir. İhale bedeli KDV hariç 888.325 USD'dir. (SEKİZ-YÜZ-SEKSEN-SEKİZ-BİN-ÜÇ-YÜZ-YİRMİ-BEŞ AMERİKAN DOLARI)
3 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş., tarafından yurt içinde yerleşik bir enerji şirketine KDV Hariç toplam 5.581.810 ABD doları tutarında TOPCON Güneş Hücresi satışı (Güneş Paneli Hammadde Satışı) gerçekleştirilmiştir. Bu, kendi tesislerinde yerli Güneş Paneli, Hücreleri ve wafer üreten Şirketimizin kendi Güneş Panelleri dışında başka firmaların kullanımı için yaptığı hammadde satış işlemidir. Şirketimiz bundan sonra güneş hücresi ve panel üretimi için kullanılan BOM (diğer malzeme) satışı faaliyetini artırarak geliştirecek olup, ülkemizde ve dünyada sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için satış yapan bir üretici şirket olarak ilave ciro ve kar hedeflemektedir.
4 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Açıklama şöyle:
Firmamız, yurtiçi yerleşik Enerji Kabloları Üretim Firması ile 2026 yılını kapsayacak şekilde 1.200Ton , 8 mm Bakır Filmaşin Satış Sözleşmesi imzalamıştır.
Bakır/Ton Baz değeri : 13.350 USD+KDV (Lme Değeri değişkendir.)
USD / TL Baz Değeri : 43,05 TL (USD Değeri değişkendir.)
Sözleşme Tutarı yaklaşık 689.661.000,00TL+KDV (Baz kur ile 16.020.000,00 USD+KDV) olacaktır.
5 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. (TRILC)
Açıklama şöyle:
Turk İlac ve Serum Sanayi A.Ş. tesislerinde üretimi gerçekleştirilen tüm ilaçların eczane pazarındaki pazarlama ve dağıtımını yapmak üzere,Ceo Pharma İlaç Ecza Deposu ile münhasırlık anlaşması imzalanmıştır.Firmamız ürünlerinin Eczane pazarından alacağı payın ciro ve ebittamızı yükselterek katkı sağlayacaktır.
6 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Sermayesinin %85'ine sahip olduğumuz Bülbüloğlu Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş, yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile teslimi Avrupa'da yapılacak çelik konstrüksiyon imalatı ve teslimi konusunda bir sözleşme imzalamış olup, iş bedeli 1.999.793,90 Avro'dur (KDV hariç). Söz konusu işin tesliminin 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.
7 TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUCLK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile mevcut müşterimiz BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde, müşterimizin Çerkezköy fabrikasında üretilecek olan yeni model çamaşır makineleri için C7 tambur yıldızı ve C5 tambur komponentlerinin tedarik edilmesi hususunda anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşma kapsamında 2026 – 2028 yıllarında toplam 13.000.000 Avro ek ciro yaratılacak olup ürünler beyaz eşya – dayanıklı tüketim sektörüne çalışan Kocaeli – Gebze fabrikamızda üretilecektir.
8 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (AKENR)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin Erzin Doğalgaz Komibine Çevrim Santrali için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan verilmiş olan 17/01/20196 tarihli ve EÜ/8377-7/04166 sayılı elektrik üretim lisansı; Şirketimizce yapılan başvuruya istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 22.02.2024 tarih ve 12442-8 sayılı kararı ile birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi olarak tadil edilmiş ve 7,7922 MWm kurulu gücünde güneş enerjisine dayalı yardımcı kaynak lisansa derç edilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz ile ASUNİM Yenilenebilir Enerji A.Ş. arasında, 7,792 MWp / 7,700 MWe kurulu gücünde olacak Erzin Güneş Enerjisi Santralinin mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye alma işlerini kapsayan anahtar teslim yüklenim sözleşmesi 09.01.2026 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu yatırımın, şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim kapasitesinin artırılmasına ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.