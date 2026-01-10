Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 8 şirket var (5-9 Ocak)

Açıklama şöyle:

Şirketimizin Erzin Doğalgaz Komibine Çevrim Santrali için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan verilmiş olan 17/01/20196 tarihli ve EÜ/8377-7/04166 sayılı elektrik üretim lisansı; Şirketimizce yapılan başvuruya istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 22.02.2024 tarih ve 12442-8 sayılı kararı ile birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi olarak tadil edilmiş ve 7,7922 MWm kurulu gücünde güneş enerjisine dayalı yardımcı kaynak lisansa derç edilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz ile ASUNİM Yenilenebilir Enerji A.Ş. arasında, 7,792 MWp / 7,700 MWe kurulu gücünde olacak Erzin Güneş Enerjisi Santralinin mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye alma işlerini kapsayan anahtar teslim yüklenim sözleşmesi 09.01.2026 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu yatırımın, şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim kapasitesinin artırılmasına ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.