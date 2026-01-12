Vergi politikası değişiyor mu? AB’den Çin'den ihraç edilecek elektrikli araçlara yeni formül

AB Komisyonu, Çin’den ithal edilen elektrikli otomobiller için fiyat taahhüdü tekliflerinin sunulmasına ilişkin hazırlanan kılavuz belgeye dair açıklama yayımladı.

Açıklamada, kılavuzun AB’ye elektrikli otomobil ihraç eden Çinli üretici ve ihracatçılara fiyat taahhüdü tekliflerini sunmaları konusunda genel bir rehber niteliği taşıdığı belirtilerek, bu çerçevede minimum ithalat fiyatı, satış kanalları, karşılıklı tazminat mekanizmaları ve AB’de gelecekte yapılabilecek yatırımlar dahil olmak üzere olası bir taahhüt teklifinde ele alınması gereken çeşitli unsurlara yer verildiği kaydedildi.

"Her fiyat taahhüdü teklifi aynı yasal kriterlere tabi olacak"

Her fiyat taahhüdü teklifinin aynı yasal kriterlere tabi olacağına işaret edilen açıklamada, AB Komisyonunun ayrımcılık yapmayacağı ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde her değerlendirmeyi objektif ve adil biçimde gerçekleştireceği bildirildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill de konuya ilişkin açıklamasında, “Yayımladığımız belge, şu anda telafi edici gümrük vergilerine tabi olan bataryalı elektrikli otomobillerin AB’ye ihracatı için fiyat taahhüdü teklifi sunmayı düşünen Çinli ihracatçılara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.” dedi.

"Bu belge, rehber niteliğinde"

Söz konusu belgenin bağlayıcı olmadığını vurgulayan Gill, “Çok açık bir şekilde belirtmek isterim ki bu belge yalnızca bir rehber niteliğindedir.” ifadesini kullanarak, gelebilecek farklı taahhüt tekliflerinin net bir çerçevede oluşturulabilmesi amacıyla ek rehber yayımlama kararı aldıklarını anlattı.

AB Komisyonu, Ekim 2023’te Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmış, soruşturma sonucunda bu ülkede üretilen elektrikli otomobillerin birlik üyesi ülkelere ithalatına geçici ilave vergiler getirilmesine karar vermişti.

Bu karar öncesinde Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere yalnızca yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanırken, soruşturmanın ardından üreticiye göre değişen oranlarda yüzde 7,8 ile yüzde 35,3 arasında ilave vergiler yürürlüğe konulmuştu.

Bu kapsamda, Tesla’nın Çin’de üretilen modellerine yüzde 7,8, BYD’ye yüzde 17, Geely’ye yüzde 18,8, soruşturmada iş birliği yapan diğer üreticilere yüzde 20,7, iş birliği yapmayan devlete ait SAIC Motor ve diğer şirketlere ise yüzde 35,3 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklanmıştı.