Borsa İstanbul, bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayarak öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,11 değer kazanarak 12.200,95 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.510,19 puanı, en yüksek 12.200,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 16,33 artışla 33.411,28 puan, hizmetler endeksi yüzde 4,93 yükselişle 11.191,02 puan, mali endeks yüzde 3,55 kazançla 17.355,42 puan ve sanayi endeksi yüzde 2,31 primle 14.557,77 puan oldu.

Öte yandan, en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.

En çok yükselen hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,76 ile Kiler Holding oldu.

Kiler Holding'i yüzde 33,84 ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. izledi.

Yüzde 24 ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. ise en çok yükselen hisseler arasında üçüncü sırada yer aldı.

En çok değer kaybeden hisseler hangileri oldu?

Bu hafta çok değer kaybeden hisseler de belli oldu. Buna göre, yüzde 18,34 ile Sasa Polyester en çok değer kaybeden hisse oldu. Onu, yüzde 17,05 ile Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. takip etti.

Grainturk Holding A.Ş. ise yüzde 16,2 ile en çok değer kaybeden üçüncü hisse oldu.

En değerli şirketler de belli oldu

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 276 milyar 800 milyon lirayla ASELSAN, 611 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 488 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. oldu.