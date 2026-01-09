SPK'dan 2 şirkete bedelsiz sermaye artımı onayı: Yüzde 64 ve 101

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2026/1 sayılı bülteninde, halka açık iki şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.
Onay verilen sermaye artırımlarının detayları şöyle:
QNB Bank A.Ş. (QNBTR)
Mevcut sermaye: 3.350.000.000 TL
Yeni sermaye: 5.500.000.000 TL
Artırım türü: 2.150.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
QNB Bank, mevcut sermayesine göre %64,17910 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 5,5 milyar TL’ye ulaşacak.
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS)
Mevcut sermaye: 149.200.000 TL
Yeni sermaye: 300.000.000 TL
Artırım türü: 150.800.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
Gimat Mağazacılık, mevcut sermayesine göre %101,07238 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası sermaye 300 milyon TL’ye çıkacak.