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Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için "rehber" hazırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üniversite tercihi yapacak gençler için "rehber" hazırladı

20 Temmuz 2024 | 23:59
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için "rehber" hazırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üniversite tercihi yapacak gençler için Bakanlıkça yürütülen faaliyet ve destekleri kapsayan bir rehber hazırladıklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'na yelken açtığımız bu süreçte, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerine sımsıkı sarılan gençler olarak, geleceğiniz adına en doğru kararı vermenizi diliyorum." ifadesini kullandı.

Kacır, yazılı açıklamasında, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin, hedeflerini gerçekleştirme yolunda çok çalıştıkları, büyük emekler verdikleri ve fedakarlıklar üstlendikleri zorlu bir süreci geride bıraktıklarını belirten Kacır, şunları ifade etti:

"Şimdi geleceğinizi büyük ölçüde şekillendirecek ve hayallerinize, yapmak istediğiniz mesleğe, olmak istediğiniz kişiye sizi bir adım daha yaklaştıracak önemli bir karar aşamasındasınız. Bu aşamada yapacağınız tercihlerinizle hayatınızda yeni bir dönemin kapılarını aralayacaksınız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak siz kıymetli gençlerimize verdiğimiz değer ve ehemmiyetle, hayatınızın bu kritik dönemecine katkı sağlamak ve karar noktasında yardımcınız olmak adına üniversitelere ve bölümlere ilişkin Bakanlığımız kurumlarındaki verileri kullanımınıza açmış bulunuyoruz."

Kacır, tercih sürecinde kılavuzların, taban puanların ve sıralamaların önemine dikkati çekerek, üniversite tercihi yapacak gençler için Bakanlıkça yürütülen faaliyet ve destekleri kapsayan bir rehber hazırladıklarını bildirdi.

- "Seçeceğiniz üniversitelerin, bölümlerin akademisyenleriyle görüşmelisiniz"

Gençlere, tercih etmeyi düşündükleri üniversiteleri, bölümleri ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Kacır, "Seçeceğiniz üniversitelerin, bölümlerin akademisyenleriyle görüşmelisiniz. Eğitim gören veya mezun kişilerle iletişime geçmelisiniz." dedi.

Tercih edilecek üniversitenin bilimsel imkanlarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarının da ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kacır, "Burada paylaştığımız verilerin geçtiğimiz döneme ait olduğunu unutmadan, yeni kurulan üniversitelerin de gelecekte başarılı bir ivme gösterebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız." ifadesini kullandı.

Gençler için yollarının açık ve geleceklerinin aydınlık, başarılarının daim olması dileğinde bulunan Kacır, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı'na yelken açtığımız bu süreçte, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerine sımsıkı sarılan gençler olarak geleceğiniz adına en doğru kararı vermenizi diliyorum. Her türlü kararınızda siz değerli gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizden emin olmanızı isterim. Ülkemizi müreffeh ve tam bağımsız yarınlara taşıyacağınız inancıyla, sizleri sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum."

Rehberle öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizini karşılaştırabiliyorlar. Rehberde, destek verilen teknoloji tabanlı girişimler, AR-GE personeli ve merkezleri, teknoparklardaki tasarım ve AR-GE personelinin yanı sıra üniversite-sanayi işbirliğinde yetiştirilen doktora öğrencilerine kadar bilgiler yer alıyor.

Tercih rehberine "https://sanayi.gov.tr/tercih-rehberi#" internet adresinden ulaşılabiliyor.

 


 

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