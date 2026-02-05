ARA
BİLSEM sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Gözler MEB BİLSEM sonuçlarında

2026 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Gözler MEB BİLSEM sonuçlarında. Peki BİLSEM sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak?


BİLSEM 2026 tanılama sürecinde heyecan dorukta. MEB takvimine göre ön değerlendirme aşamasında son düzlüğe girilirken, adayların ve velilerin beklediği kritik tarihler de netleşmiş durumda.

 

BİLSEM Ön Değerlendirme ve Sonuç Takvimi

Ön değerlendirme (grup tarama) uygulamalarında son gün 20 Şubat 2026 olarak belirlendi. Bu sürecin hemen ardından değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar şu tarihte ilan edilecek:

Ön Değerlendirme Sonuç İlanı: 27 Şubat 2026

27 Şubat'ta açıklanacak baraj puanlarını aşan öğrenciler, yetenek alanlarına göre (zihinsel, resim veya müzik) daha detaylı bir inceleme olan bireysel değerlendirme aşamasına davet edilecekler.

Bireysel Değerlendirme Randevuları: 2 - 6 Mart 2026 tarihleri arasında oluşturulacak.

Uygulama Dönemi: Bireysel değerlendirmeler 10 Mart’ta başlayıp 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

 

Değerlendirmeler Nerede Yapılacak?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre sınav merkezleri farklılık gösterecek:

Genel Zihinsel Yetenek: Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM).

Resim ve Müzik Yeteneği: Belirlenen Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM).

Öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığına dair kesin sonuçlar ise 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
