BİLSEM sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Gözler MEB BİLSEM sonuçlarında

BİLSEM Ön Değerlendirme ve Sonuç Takvimi

Ön değerlendirme (grup tarama) uygulamalarında son gün 20 Şubat 2026 olarak belirlendi. Bu sürecin hemen ardından değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar şu tarihte ilan edilecek:

Ön Değerlendirme Sonuç İlanı: 27 Şubat 2026