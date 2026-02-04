Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 22 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya üzerinden “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı, ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik araştırmanın sürdüğü bildirildi.

"Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun işlendiği tespit edildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet (piyasa dolandırıcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik yürütüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan şikayet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlanan “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet (piyasa dolandırıcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikâyet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlanan “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen toplam 22 şüpheli şahsa yönelik olarak; İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya illerinde 04.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri yapılmış, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırma devam etmekte olup; şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanmıştır.

Soruşturma; sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesinin sağlanması, yatırımcıların korunması ve suçtan kaynaklanan gelirlerin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."