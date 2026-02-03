SPK'ya dev bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 2000

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda 14.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 284.000.000 TL artırma kararı aldığını açıkladı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

SPK'nun 06.01.2026 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-83802 sayılı yazısına istinaden;

-12.01.2026 tarih ve 01 sayılı yönetim kurulu kararımızda, 08.12.2025 tarih ve 2025/18 sayılı yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan esas sözleşme tadil metni ekten çıkartılarak ilgili madde buna göre revize edilmiştir.

1) Şirketimizin mevcut 14.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, % 2000 (yüzde ikibin) oranında 284.000.000 TL tutarında artırılarak, 298.200.000 TL'ye yükseltilmesine,

2) Artırılmasına karar verilen 284.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,

3) İç kaynaklardan karşılanacak olan 284.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımının 194.079.216,53 TL'sinin "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları"ndan, 12.651.352,45 TL'sinin "Özsermaye Enflasyon Farkları"ndan ve 77.269.431,02 TL'sinin "Olağanüstü Yedeklerden" yapılmasına,

4) Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek tescil ve ilanına,

5) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama yazılı 20.000 TL nominal değerli A Grubu ve hamiline yazılı 14.180.000 TL nominal değerli B grubu paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 2000 (yüzde ikibin) oranında artırılan 284.000.000 TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,

oybirliği ile karar verildi.