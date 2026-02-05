FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED 2. toplantı tarihi

Fed, olağanüstü bir durum gelişmedikçe yılda 8 kez toplanır. Ocak ayındaki yoğun gündemli toplantının ardından Şubat ayı, bankanın ekonomik verileri (enflasyon, istihdam ve büyüme rakamları) izlediği bir "ara dönem" olarak kabul edilir.

Analiz Notu: Powell'ın Ocak ayı sonundaki "Enflasyon hâlâ biraz yüksek" vurgusu, Mart ayında da faizlerin sabit kalma ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum, dolar endeksinin (DXY) güçlü kalmasına neden olurken, altın yatırımcılarının Mart ayındaki sözlü yönlendirmeleri beklemesine yol açıyor.