2026 yılının ilk faiz kararını Ocak ayı sonunda açıklayan Fed, faizleri sabit tutma eğilimini sürdürmüştü Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gözler ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tarihlerine çevrildi. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED 2. toplantı tarihi


ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk toplantısını Ocak ayı sonunda yapmış ve faizleri %3,50 – %3,75 aralığında sabit tutma kararı almıştı. Şubat ayına girilmesiyle birlikte küresel piyasaların en çok merak ettiği soru cevap buldu. 

Fed Şubat ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. 

Fed Mart 2026 Toplantı Takvimi

Fed'in bir sonraki faiz kararı süreci şu şekilde ilerleyecek:

Toplantı Tarihi: 17 – 18 Mart 2026

Karar Açıklanma Saati: 18 Mart 2026 Çarşamba, TSİ 21.00

Powell'ın Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell, kararın hemen ardından (genellikle 21.30 veya 22.00 sularında) kameralar karşısına geçerek ekonomik görünüme dair mesajlar verecek.

3 Şubat 2026 itibarıyla piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, yatırımcıların büyük bir çoğunluğu Fed'in Mart ayında da pas geçeceğini öngörüyor:

Faizlerin Sabit Kalma Olasılığı: %92

Faiz İndirimi Olasılığı: %8 (Sembolik bir beklenti)

Fed, olağanüstü bir durum gelişmedikçe yılda 8 kez toplanır. Ocak ayındaki yoğun gündemli toplantının ardından Şubat ayı, bankanın ekonomik verileri (enflasyon, istihdam ve büyüme rakamları) izlediği bir "ara dönem" olarak kabul edilir.

Analiz Notu: Powell'ın Ocak ayı sonundaki "Enflasyon hâlâ biraz yüksek" vurgusu, Mart ayında da faizlerin sabit kalma ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum, dolar endeksinin (DXY) güçlü kalmasına neden olurken, altın yatırımcılarının Mart ayındaki sözlü yönlendirmeleri beklemesine yol açıyor.
