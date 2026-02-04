Best Brands Enerji halka arz oluyor, talep toplama yarın başlıyor

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) beklediği onayı alarak halka arz sürecini başlattı. Enerji sektörünün yeni oyuncusu, 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayacak.

İşte halka arzın öne çıkan detayları:

Hisse Fiyatı 14,70 TL

Hisse İşlem Kodu #BESTE

Talep Toplama Tarihleri 5-6 Şubat 2026

Hisse Miktarı 54.578.570 Lot

Arz Büyüklüğü 802 Milyon TL

Dağıtım Yöntemi Eşit Dağıtım

Katılım Endeksi Uygun

Konsorsiyum Lideri Global Menkul Değerler

Eşit Dağıtım Avantajı: Halka arzda bireysel yatırımcılar arasında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak, bu da küçük yatırımcılar için daha adil bir pay alımı imkanı sağlıyor.

Katılım Endeksi: Şirketin payları, hassasiyeti olan yatırımcılar için katılım endeksi kriterlerine uygun olarak işlem görecek.

Sektörel Güç: Toplamda 802 milyon TL'lik bir hacme sahip olan bu halka arz, şirketin enerji yatırımlarını finanse etmeyi hedefliyor.