Borsada sert düşüş sonrası açığa satışta yukarı adım kararı

Küresel piyasalardaki negatif seyir Borsa İstanbul’u da etkiledi. Güne sert düşüşle başlayan BIST 100 endeksinde kayıpların saat 10.00 itibarıyla %2 eşiğini aşması, yatırımcıları korumaya yönelik hızlı bir hamleyi beraberinde getirdi.

Borsa İstanbul yönetimi, piyasadaki volatiliteyi dizginlemek amacıyla gün sonuna kadar geçerli olacak "yukarı adım kuralı" uygulamasını devreye aldı.

Bazı fonlarda alt fiyat limiti yükseltildi



Açıklamada, bazı borsa yatırım fonları ve emtia sertifikaları için alt fiyat limitlerinde de değişikliğe gidildiği belirtildi. Buna göre;

GLDTR.F, ISGLK.F ve ZGOLD.F borsa yatırım fonlarında uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti, saat 10.15 itibarıyla yüzde 20 olarak uygulanacak.

GMSTR.F borsa yatırım fonunda alt fiyat limiti yüzde 35’e yükseltilecek.

ALTIN.S1 emtia sertifikasında ise yüzde 5 olan alt fiyat limiti, yüzde 10’a çıkarılacak.

Piyasalarda volatiliteye karşı önlem



Söz konusu kararların, piyasadaki aşırı oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıyı korumak amacıyla alındığı belirtilirken, uygulamalar gün boyunca geçerli olacak.