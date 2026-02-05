ARA
  TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu? Gözler Ankara TOKİ kura tarihinde

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura çekimleri, Şubat ayı boyunca büyük bir hızla devam ediyor. Bugüne kadar 50'ye yakın ilde kura süreci tamamlanırken, milyonlarca başvurunun yapıldığı büyükşehirler için kura takvimi netleşmeye başladı. Peki TOKİ Ankara çekilişi ne zaman? Ankara TOKİ kura tarihi belli oldu mu?


Son Güncellenme:
TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura maratonu hız kesmeden devam ediyor. 29 Aralık 2025'te başlayan ve 27 Şubat 2026'ya kadar tamamlanması planlanan süreçte, bu haftanın sonu itibarıyla toplam 51 ilde kura çekimleri bitmiş olacak. Gözler büyük illere çevrildi. Ankaralı vatandaşlar kura tarihini merak etmeye başladı. 

 Ankara Kura Çekimi Ne Zaman?

Ankara için kura çekimi tarihi henüz TOKİ tarafından resmi olarak gün ve saat bazlı ilan edilmedi. Ancak 2-8 Şubat haftalık takviminde yer almaması, gözleri bir sonraki haftalık takvime çevirdi. Kulis bilgilerine ve mevcut yoğunluğa göre, Ankara kuralarının Şubat ayının ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaşlar için finansal süreç ve sorgulama kanalları netleşmiş durumda. Kura çekimlerinin ardından başlayan bu yeni dönemde, özellikle ödeme planları ve resmi duyuru kanalları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Resmi Sorgulama Kanalları

Hak sahipliği durumunuzu ve kura sonuçlarını yalnızca şu iki resmi platform üzerinden güvenle sorgulayabilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresinden T.C. kimlik numaranız ile "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına erişebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden "Kura Sonuçları" sekmesinden güncel listelere ulaşabilirsiniz.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara için planladığı dev adımda süreç devam ediyor.  Ankara özelindeki konut dağılımı ve maliyet tablosu şu şekilde netlik kazanmış durumda:

Ankara Konut Dağılımı ve İlçe Kontenjanları

Ankara genelinde inşa edilecek konutların aslan payı 21 bin 780 konutla merkez ilçelere (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) ayrılmış durumda. Diğer öne çıkan kontenjanlar ise şöyledir:

Sincan Temelli: 4.000 konut

Polatlı: 1.500 konut

Beypazarı: 750 konut

Çubuk ve Elmadağ: 500'er konut

Kahramankazan: 300 konut

Fiyat ve Ödeme Planı (2026 Tahmini)

Ankara projelerinde hak sahibi olacak vatandaşlar için belirlenen ödeme koşulları şu şekildedir:

Konut TipiToplam FiyatAylık TaksitPeşinat (%10)
1+1 (55 m²)1.800.000 TL6.750 TL180.000 TL
2+1 (65 m²)2.200.000 TL8.250 TL220.000 TL
2+1 (80 m²)2.650.000 TL9.938 TL265.000 TL
