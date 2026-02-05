TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu? Gözler Ankara TOKİ kura tarihinde

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaşlar için finansal süreç ve sorgulama kanalları netleşmiş durumda. Kura çekimlerinin ardından başlayan bu yeni dönemde, özellikle ödeme planları ve resmi duyuru kanalları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Resmi Sorgulama Kanalları

Hak sahipliği durumunuzu ve kura sonuçlarını yalnızca şu iki resmi platform üzerinden güvenle sorgulayabilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresinden T.C. kimlik numaranız ile "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına erişebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden "Kura Sonuçları" sekmesinden güncel listelere ulaşabilirsiniz.