TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu? Gözler Ankara TOKİ kura tarihinde

TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura maratonu hız kesmeden devam ediyor. 29 Aralık 2025'te başlayan ve 27 Şubat 2026'ya kadar tamamlanması planlanan süreçte, bu haftanın sonu itibarıyla toplam 51 ilde kura çekimleri bitmiş olacak. Gözler büyük illere çevrildi. Ankaralı vatandaşlar kura tarihini merak etmeye başladı.
Ankara Kura Çekimi Ne Zaman?
Ankara için kura çekimi tarihi henüz TOKİ tarafından resmi olarak gün ve saat bazlı ilan edilmedi. Ancak 2-8 Şubat haftalık takviminde yer almaması, gözleri bir sonraki haftalık takvime çevirdi. Kulis bilgilerine ve mevcut yoğunluğa göre, Ankara kuralarının Şubat ayının ikinci yarısında başlaması bekleniyor.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaşlar için finansal süreç ve sorgulama kanalları netleşmiş durumda. Kura çekimlerinin ardından başlayan bu yeni dönemde, özellikle ödeme planları ve resmi duyuru kanalları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Resmi Sorgulama Kanalları
Hak sahipliği durumunuzu ve kura sonuçlarını yalnızca şu iki resmi platform üzerinden güvenle sorgulayabilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresinden T.C. kimlik numaranız ile "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına erişebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden "Kura Sonuçları" sekmesinden güncel listelere ulaşabilirsiniz.
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara için planladığı dev adımda süreç devam ediyor. Ankara özelindeki konut dağılımı ve maliyet tablosu şu şekilde netlik kazanmış durumda:
Ankara Konut Dağılımı ve İlçe Kontenjanları
Ankara genelinde inşa edilecek konutların aslan payı 21 bin 780 konutla merkez ilçelere (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) ayrılmış durumda. Diğer öne çıkan kontenjanlar ise şöyledir:
Sincan Temelli: 4.000 konut
Polatlı: 1.500 konut
Beypazarı: 750 konut
Çubuk ve Elmadağ: 500'er konut
Kahramankazan: 300 konut
Fiyat ve Ödeme Planı (2026 Tahmini)
Ankara projelerinde hak sahibi olacak vatandaşlar için belirlenen ödeme koşulları şu şekildedir:
|Konut Tipi
|Toplam Fiyat
|Aylık Taksit
|Peşinat (%10)
|1+1 (55 m²)
|1.800.000 TL
|6.750 TL
|180.000 TL
|2+1 (65 m²)
|2.200.000 TL
|8.250 TL
|220.000 TL
|2+1 (80 m²)
|2.650.000 TL
|9.938 TL
|265.000 TL