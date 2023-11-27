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Kantatla Yankılanan Tarih: Darüşşafaka'nın 160. Yılı

Darüşşafaka Cemiyeti’nin Cumhuriyet’in 100. yılına ithaf ettiği Darüşşafaka Kantatı’nın dünya prömiyeri, Süreyya Operası’nda yapıldı.

27 Kasım 2023 | 13:06
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Kantatla Yankılanan Tarih: Darüşşafaka'nın 160. Yılı

Murat Göksu'nun kaleminden çıkan, Turgay Erdener tarafından bestelenen ve şef Rengim Gökmen'in yönettiği "Darüşşafaka Kantatı", dünya prömiyeri 25 Kasım’da Süreyya Operası’nda gerçekleşti. Darüşşafaka Cemiyeti’nin Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ettiği 160. yılı anısına düzenlenen ve Yüce Auto Skoda’nın desteğiyle gerçekleşen gece, sanatseverleri buluşturdu. 

“Darüşşafaka Kantatı bu gece tarihteki yerini alacak”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Darüşşafaka'nın 160. yılı anısına düzenlenen etkinlikle ilgili şöyle konuştu:

"Bu özel gecede bizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan tüm konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 100., Cemiyetimizin 160. yılında, sizleri Süreyya ve Adalet İlmen çiftinin Cemiyetimize bağışladığı Süreyya Operası’nda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Darüşşafaka Kantatı, sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda Darüşşafaka'nın değerleri ve misyonuyla yoğrulmuş bir gurur abidesi olarak tarih sayfalarında yerini alacak.” dedi. 

“Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonu Darüşşafaka’da hayat buluyor”

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından verilen teşekkür plaketini almak için sahneye çıkan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ise yaptığı konuşmada “Yüce Auto ailemiz adına Darüşşafaka Cemiyeti’nden bu saygın plaketi almak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bizleri ayrıca memnun etmiştir. Çünkü tıpkı cumhuriyet gibi Darüşşafaka’da ülkemizin aydınlık ve vizyoner yüzünü temsil etmektedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonunun Darüşşafaka’da hayat bulduğunu görüyorum. Bu nedenle Yüce Auto- Skoda‘ya layık gördüğünüz bu anlamlı ödül mutluluk ve gururumuzu iki kat artırmıştır” dedi.

 

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