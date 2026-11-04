Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2026 okullarda ilk ara tatil ayın kaçında, kaç gün sürecek?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatil tarihleri yeniden gündeme geldi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre okulların ne zaman tatil olacağını araştırıyor.
Peki, 2026 Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil kaç gün sürecek ve dersler ne zaman başlayacak?
1 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin sona ermesiyle birlikte hafta sonunu da kapsayan tatile başlayacak. Eğitim öğretim faaliyetleri ise 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.
Bu takvime göre öğrenciler, hafta sonları dahil toplam 9 gün tatil yapacak.
2 2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 8 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayarak yeniden ders başı yapacak.
3 2027 ikinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak?
İkinci dönem ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 8 Mart Pazartesi günü başlayacak tatilin ardından 15 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
4 Okullar ne zaman kapanacak?
2026-2027 eğitim öğretim döneminin son günü 25 Haziran 2027 Cuma olacak.