Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2026 okullarda ilk ara tatil ayın kaçında, kaç gün sürecek?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatil tarihleri yeniden gündeme geldi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre okulların ne zaman tatil olacağını araştırıyor.

Peki, 2026 Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil kaç gün sürecek ve dersler ne zaman başlayacak?