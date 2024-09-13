ARA
DOLAR
33,93
0,03%
DOLAR
EURO
37,61
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
2812,28
0,80%
GRAM ALTIN
BIST 100
9685,49
1,73%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

MEB duyurdu: LGS'de puanlar yeniden hesaplanacak

Ankara 3. İdare Mahkemesi, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdaki bir soruyu, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etti. MEB, puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu.

13 Eylül 2024 | 15:58
Son Güncellenme: 13 Eylül 2024 | 15:59
MEB duyurdu: LGS'de puanlar yeniden hesaplanacak

MEB’den yapılan açıklamaya göre; sınav kılavuzunda yer alan ‘Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır” hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak yeniden değerlendirme yapıldı. MEB, puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu. Üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı.

MEB açıklamasında şunlar yer aldı:

“Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.

Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecek. ”

0
  • ALTIN GRAM - TL 2812,28 0,8%
  • ALTIN ONS 2578,29 0,78%
  • BIST 100 9685,49 1,73%
  • DOLAR/JAPON YENI 140,436 -0,977%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35818 0,01252%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,05 0,9958%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9252 0,0341%
  • EURO/DOLAR 1,1086 0,1084%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6086 -0,1491%
  • STERLIN/DOLAR 1,31419 0,13296%
Borsa Haberleri
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama
Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi
Trabzonspor'dan (TSPOR) KAP'a bedelli açıklaması
Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indirim kararının ardından yükselişle kapandı
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için tedbir kararı
GERİ
İLERİ
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama
Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi
Trabzonspor'dan (TSPOR) KAP'a bedelli açıklaması
Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indirim kararının ardından yükselişle kapandı
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için tedbir kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL