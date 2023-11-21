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Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü'nü kapsayan 24-30 Kasım haftasında öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

21 Kasım 2023 | 13:30
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Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlere 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat tren biletlerinde uygulanacak indirim hakkında bilgi verdi.

Öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirten Uraloğlu, "Öğretmenler Günü haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım'da YHT ile ana hat trenlerimizde öğretmenlerimize yüzde 50 indirim uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Özel okullardaki öğretmenleri de kapsıyor

Uraloğlu, bu indirimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bakanlık tarafından onaylanmış her derecedeki resmi ve özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerin faydalanacağını bildirdi. Uraloğlu, uygulama, araştırma merkezleri dahil yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarıyla Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerin de indirimden yararlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını kaydetti.

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