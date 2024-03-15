Ömer Koç: “Atatürk’ün eğitimde çizdiği yol hala tek geçerli yoldur"

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte TEV ailesine katılan 137 yeni öğrenci, ilham veren başarı öykülerini TEV yetkilileri, bağışçılar ve basın mensupları ile paylaştı.

Etkinliğin açılışında konuşan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, 56 yıl önce Vehbi Koç önderliğinde kurulan TEV’in eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla bugüne kadar 180 binden fazla burs imkanı sağladığını söyledi.

TEV’in aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında inşa ettiği eğitim kurumlarıyla da çağdaş nesiller yetişmesine katkıda bulunduğunu belirten Koç, sadece 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yurtiçinde 17 bin 700, yurtdışında ise 179 gencin TEV’in yüksek lisans ve doktora bursları ile eğitimlerine devam ettiği bilgisini verdi.

Bu yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetin 100. Yılının kutlandığını hatırlatan Ömer Koç, şöyle devam etti: “Yüce Atatürk’ün çizdiği yol hala tek geçerli yoldur. Çünkü aklın ve bilimin yoludur. Dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır. Büyük Atatürk’ün bu sözlerinden hareketle Cumhuriyetin ikinci asrında da bu istikametten şaşmadan, yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz.”

17 senede bin 96 gence destek

Çağdaş ve müreffeh bir topluma ancak eğitim yolu ile erişebileceği anlayışıyla TEV’in 40. kuruluş yıl dönümü vesilesi ile 2007’den bu yana TEV Üstün Başarılı Eğitim Bursu projesinin devam ettiğini anlatan Koç, “2007’den bu yana geleceğin liderleri olarak gördüğümüz üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz. 17 senede bin 96 genç vakfımızdan üstün başarı bursu aldı. Bu öğretim yılında ise bu rakama 137 başarılı öğrenci daha eklendi. TEV, geleceğin liderleri olarak görmeyi arzu ettiği bu gençlere yalnız maddi destek vermekle kalmayıp, onları üstün başarılarından dolayı onurlandırmayı ve ülkemizin geleceğin söz sahibi olma konusunda cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Üstün başarı bursunu kazanan gençlerin öğrenimlerini tamamladıktan sonra hızlı adımlar ile ilerleyerek ülkemizin seçkin kuruluşlarında önemli görevler alacağına ve gurur kaynağı olacaklarına kaniyim” şeklinde konuştu.

Konuşmasını son bölümünde bursiyerlere seslenen Ömer Koç, “Sizler, Cumhuriyetin ilke ve devrimlerine sadık; laik, demokrasiye inanan, adil, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fikirli gençler olarak memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz. Sizlere Ulu Önder Atatürk’ün ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. yalnız bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak’ öğüdünü hatırlatarak azminize ve başarma isteğinize olan inancınız ile gelecekte daha aydınlık ülkede yaşayacağımıza canı gönülden inanıyorum “ dedi.

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise aralarında Vehbi Koç’un da yer aldığı 205 iş insanının TEV’i kuruduğunu hatırlatarak, “Hareket noktaları Türkiye’nin en önemli sorunu olan eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği idi. Türkiye’de bugün itibari ile kişi başı milli gelir 13 bin dolar ve kişi başı ortalama eğitim süresi ise 9,1 yıl. Dünya istatistiklerinde bu iki oran başka hiçbir ülkede yan yana gelmiyor." dedi.