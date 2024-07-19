“TEDÜ'lüler uluslararası kariyer hedefine bir adım önde başlıyor”

Öğrenci dostu Ankara'nın köklü eğitim kurumu TED Üniversitesi, bütüncül bir eğitim modeliyle, bugünün ve geleceğin iş hayatına hızla uyum sağlayabilecek, dijital yetkinlikleri yüksek, eleştirel düşünen, problemlere yaratıcı ve yenilikçi çözümler üreten, inisiyatif alan ve liderlik yapabilen, bilimsel bakış açısına sahip, farklı kültürlerle iletişim kurabilen ve iş birliği yapabilen, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini içselleştirmiş, toplumsal ve çevresel konulara duyarlı, sanattan anlayan, sosyal açıdan gelişmiş çok yönlü bireyler yetiştiriyor.

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği’nin 96 yıllık geleneğinin üzerinde yükselen TED Üniversitesi’nin, yenilikçi öğretim yöntemleri ile bütünleyici öğretimi savunan, öğrencilerini çok yönlü, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, girişimci, dijital yetkinliklere sahip, özgüveni yüksek ve hayat boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş bireyler olarak yetiştiren bir eğitim kurumu olduğunu söyleyen TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu: “Tam 15 yıldır ‘eğitimciyiz eğitim için varız’ ilkesiyle öğrencilerimizi yetiştiriyor, yüzde 100 İngilizce eğitim ile onları hem ulusal hem de uluslararası ölçekte başarılı bir kariyere hazırlıyoruz” diyor.

Yükseköğretim’de yaşanan sürdürülebilirlik sorunlarının giderek arttığı günümüzde, 3’üncü nesil üniversitelerin topluma fayda ve teknoloji üreten girişimci gençler yetiştirmede üstlendiği rolün oldukça fazla olduğunu belirten Sabuncuoğlu, “TED Üniversitesi çağa ayak uyduran eğitim anlayışıyla çevrimiçi eğitim sürecine hızla adapte olabilmiş ülkemizdeki sayılı yükseköğretim kurumlarından biridir. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıl süre ile akredite olmuş ilk 3 vakıf üniversitesinden biri olarak, fark yaratma hedefimizi her yıl üzerine koyarak sürdürüyoruz” diye anlatıyor.

SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM

“Üniversitemizin müfredatı, öğrencilerimize teorik bilginin yanı sıra pratik deneyimler kazandırmayı da hedefliyor. Etkili iletişim, liderlik becerileri ve problem çözme yetenekleriyle donanmış bireyler yetiştirerek, mezunlarımızın, iş hayatında karşılaşacakları zorluklara daha hazırlıklı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz” diye konuşan Sabuncuoğlu, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de önem verdiklerini söylüyor.

Sabuncuoğlu, şöyle devam ediyor: “Kampüsümüzde düzenlenen seminerler, kulüp faaliyetleri ve kültürel etkinlikler, öğrencilerimize zengin bir üniversite yaşamı sunuyor. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz, kendilerini farklı alanlarda geliştirme ve sosyalleşme fırsatı buluyor.Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişim programları ve ortak projeler yürütüyoruz, bu da öğrencilerimize farklı kültürleri tanıma ve uluslararası bir ağ oluşturma imkânı sunuyor. Bu işbirlikleri, öğrencilerimizin kariyerlerinde uluslararası fırsatlar yakalamalarına da katkı sağlıyor.”

GİRİŞİMCİLİK RUHU DESTEKLENİYOR

“Öğrencilerimizin girişimcilik ruhunu destekleyen ve kariyer planlamalarında yardımcı olan çeşitli programlarımız ve kurum içi departmanlarımız bulunuyor. Kariyer merkezimiz, öğrencilerimizin staj ve iş bulma süreçlerinde pozitif destek sağlıyor. Ayrıca, düzenlenen girişimcilik eğitimleri ve projeler, öğrencilerimizin kendi iş fikirlerini hayata geçirmelerine de imkân tanıyor” diyen Sabuncuoğlu, üniversitenin akademisyenleri ile öğrenciler arasındaki kuvvetli iletişim ortamı sayesinde öğrenme ve araştırma verimliliğinin yüksek olduğunu vurguluyor.

Sabuncuoğlu, “Hemen hemen her yıl yapılan ülke geneli öğrenci memnuniyet araştırmalarında en üst sıralarda yer alıyor olmamızın nedeninin akademisyen öğrenci bağımızın güçlü olmasından kaynaklandığını düşünüyorum” diye ekliyor.

‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’ Sonuçları

Lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sistemi’nin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’ 2024 sonuçlarına göre TED Üniversitesi:

⭐️ Türkiye'de akademik destek ve ilgi sıralamasında devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 1’inci,

⭐️ Öğrencilerin Ankara'da en memnun olduğu üniversiteler arasında 1’inci,

⭐️ Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında 2’inci sırada yer aldı.