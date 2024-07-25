Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren 2 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

“İmalat ve inşaat sektörlerinde ciddi iş gücü açığı var”

Eleman.net, hazırladığı Üniversite Rehberi ile üniversite, taban puanlar, kontenjanlar, bölümler, yurt imkanları gibi tercih döneminde yol gösterici bilgileri öğrencilerin hizmetine sundu. Eleman.net CEO’su Levent Dicle, imalat ve inşaat sektörlerinde ciddi iş gücü açığı olduğunu belirterek, “Özellikle üretim elemanı, çelik imalat ustaları, kalite kontrol elemanı, mobilya imalat elemanı ve kaynakçı gibi pozisyonların doldurulmasında büyük zorluk çekiliyor. İmalat sektöründe kalifiye eleman eksikliği, üretim süreçlerini olumsuz etkileyerek verimliliği düşürebiliyor. Bu nedenle, bu alanda çalışmak isteyen gençler, meslek odaklı programlara yönelerek, iş gücüne hızlıca katılabilirler.” dedi.

“Sağlık personeli talebi sürekli artıyor”

Sağlık sektörünün de ciddi bir potansiyel barındırdığını ifade eden Dicle, “Hemşireler, doktorlar ve hasta bakıcıları gibi sağlık personellerine olan talep sürekli artıyor. Sağlık bilimleri alanında eğitim almak isteyen öğrenciler, hemşirelik, tıp ve eczacılık gibi bölümleri tercih ederek, istikrarlı ve uzun vadeli bir iş imkanı yakalayabilirler. Sağlık sektörü, toplumsal ihtiyaçların her zaman yüksek olduğu bir alan olduğu için, bu alandaki meslekler de her zaman revaçta olacaktır.” diye konuştu.

“Teknoloji odaklı alanlar geniş istihdam yelpazesi sunuyor”

Dicle, dijital dönüşümün hız kazandığı bu dönemde, teknoloji ve bilişim alanlarında iş imkanlarının oldukça fazla olduğuna dikkat çekti ve “Yazılım mühendisliği, veri bilimi ve siber güvenlik gibi teknoloji odaklı alanlarda uzmanlaşan gençler, geniş bir istihdam yelpazesi ile karşılaşacaklar. Bu nedenle, teknoloji ve bilişim alanında kariyer yapmayı düşünen öğrenciler, bu bölümlerde eğitim alarak geleceğin mesleklerinde yerlerini alabilirler.” diye ekledi.

“Turizm sektörü de kalifiye çalışan arıyor”

Turizm sektörünün de kalifiye eleman ihtiyacı olan bir diğer alan olduğunu belirten Dicle, “Turizm işletmeciliği ve gastronomi gibi bölümler, bu sektörde ihtiyaç duyulan profesyonelleri yetiştiriyor. Turizm, ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biri olduğu için, bu alanda eğitim alan öğrenciler, özellikle turistik bölgelerde rahatça iş bulabilirler.” dedi.

“Yapay zeka uzmanlığı geleceğin en önemli mesleklerinden”

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte pek çok yeni mesleğin ortaya çıkacağını vurgulayan Dicle, “Veri bilimi ve analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi bölümleri, öğrencilerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasında önemli rol oynuyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, bu alandaki en önemli meslek gruplarından biri olacak. Ayrıca, veri analistleri, robotik mühendisleri ve fintech mühendisleri gibi meslekler de yapay zekanın entegrasyonu ile birlikte daha da önem kazanacak.” ifadelerini kullandı.

İşverenlerin öncelikli tercihi köklü üniversiteler

İşverenlerin işe alım sürecinde üniversiteleri değerlendirirken dikkat ettikleri kıstaslar hakkında da bilgi veren Dicle, “Eğitim kalitesi ve akademik standartlar, üniversitenin itibarı ve prestiji, bölüm ve fakülte itibarı, mezunların başarıları ve kariyer gelişimi, staj ve iş birliği fırsatları gibi faktörler, işverenlerin en uygun adayı seçmelerine yardımcı oluyor.” dedi.

İşverenler tarafından en çok tercih edilen üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi okulların yer aldığını belirten Dicle, bu üniversitelerin öğrencilere sundukları üstün eğitim kalitesi, geniş kariyer imkanları ve iş dünyası ile olan güçlü bağlantıları sayesinde mezunlarının iş bulma süreçlerinde büyük avantajlar sağladığını ifade etti.

“Üretken, sosyal ve özgün olma, geleceğin yetkinleri”

Gelecekteki iş dünyası için gerekli olan öncelikli yetkinlikler ve becerilere de değinen Dicle, “Hızlı hareket etme yeteneği, daha fazla üretkenlik, sosyal ağlara önem verme ve etkileşimde bulunma becerisi, bağımsızlık ve kendi başına karar verebilme yeteneği, akıllı ve hızlı öğrenme kabiliyeti, işbirliği ve ekip çalışmasına yatkınlık, bireysellik ve özgünlük, eğlenceli ve dinamik bir çalışma ortamını tercih etme, araştırma ve yenilikçilik, dürüstlük ve etik değerlere sahip olma, çoklu görevleri başarıyla yönetme yeteneği ve öğrenme isteği, işverenlerin tercih ettiği öncelikli kriterler arasında yer alıyor.” dedi.

“Şehir ve kampüs yaşamı da önemli faktörler arasında”

Üniversite tercihi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara dair öğrencilere seslenen Dicle, “İlgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi dikkate alarak, gerçekten tutkuyla bağlı olduğunuz bir alanı seçmek çok önemli. Geleceğin mesleklerine ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmalısınız. Ayrıca, üniversitelerin sunduğu imkanları ve eğitim kalitesini iyi değerlendirin. Üniversitenin bulunduğu şehir ve kampüs yaşamı da önemli faktörler arasındadır. Çünkü üniversite eğitimi akademik gelişimin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişim için de bir fırsattır.” diye konuştu.

