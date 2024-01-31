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Üsküdar Üniversitesi 80 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi unvanlarında personel alınacağını duyurdu.

31 Ocak 2024 | 14:01
Üsküdar Üniversitesi 80 akademik personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre, Üsküdar Üniversitesi, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olmak üzere 80 akademik personel alacak. 

Profesör ve doçent  kadrolarına başvurmak isteyen adayların Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi,  öğretim görevlisi kadrolarına başvurmak isteyenlerin ise gerekli başvuru evrakları ile birlikte ilgili Fakülte/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterliklerine başvurmaları gerektiği belirtildi. 

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 gün olacak.

Başvuru detayları için tıklayın

İşe alım yapılacak fakülte, bölüm, unvan ve kadro sayıları ise şöyle...

 

 

 

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